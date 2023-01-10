Из полицейских сводок: В новогодние праздники якутяне хватались за ножи

В Якутске встретил 2023 год в камере изолятора временного содержания 22-летний уроженец Кобяйского района, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, причинившее по неосторожности смерть потерпевшего». Задержан нарядом патрульно-постовой службы МУ МВД России «Якутское». От его рук погиб 21-летний его знакомый.

В гостинице, расположенной по ул. Рихарда Зорге г. Якутск произошла поножовщина. Госпитализирован 29-летний мужчина, а 38-летний подозреваемый в причинении телесных повреждений задержан.

Из подъезда жилого дома в г. Удачный в травматологическое отделение был доставлен 26-летний мужчина с множественными побоями. Полицией установлен 29-летний виновный.

В Вилюйске пострадала 58-летняя женщина. За нож схватился ее 64-летний супруг. В Намцах произошла аналогичная история, но здесь от рук 33-летней женщины пострадал 39-летний мужчина.

Семейное новогоднее торжество перетекло в кровавый конфликт в Усть-Алданском районе. 41-летняя женщина ранила ножом в живот своего 32-летнего близкого родственника.

В г. Алдан в собственной квартире от множественных ножевых ранений скончалась 45-летняя женщина. 51-летний подозреваемый задержан следственно-оперативной группой.

Канцелярский нож стал орудием убийства в руках 47-летнего мужчины без определенного места жительства и работы. В техническом этаже жилого дома по ул. Богдана Чижика г. Якутск было обнаружено тело его знакомого.

И это не все происшествия, связанные с причинением смерти и вреда здоровью различной степени тяжести гражданам в период праздничных выходных.