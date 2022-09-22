22.09.2022
18:25
216

Якутия

Из Покровска отправился автобус с мобилизованными

Автобус с мобилизованными внутри отправился от военкомата города Покровска, видео тгк @nvk_khangalas1

Фото: тгк @nvk_khangalas1
Источник: тгк @nvk_khangalas1

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