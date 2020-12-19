19.12.2020
16:12
877
Происшествия
Из окна школы выпала девочка
Девочка выпала из окна здания одной из школ в столице республики, передает телеканал «Якутия 24».
В данное время несовершеннолетняя находится в педиатрическом центре РБ №1. «Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую медпомощь», — сообщили телеканалу в пресс-службе Минздрава региона. СУ СК РФ по Якутии по данному факту проводит проверку.
Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/proisshestviya/devochka-podrostok-vyipala-iz-okna-shkolyi-30-v-yakutske
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутия24
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