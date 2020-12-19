Из окна школы выпала девочка

Девочка выпала из окна здания одной из школ в столице республики, передает телеканал «Якутия 24». В данное время несовершеннолетняя находится в педиатрическом центре РБ №1. «Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую медпомощь», — сообщили телеканалу в пресс-службе Минздрава региона. СУ СК РФ по Якутии по данному факту проводит проверку. Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/proisshestviya/devochka-podrostok-vyipala-iz-okna-shkolyi-30-v-yakutske

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Якутия24

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх