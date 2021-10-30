Из министра в депутаты: Экологи проводили Сахамина Афанасьева

29 октября в торжественной обстановке проводили с должности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамина АФАНАСЬЕВА. Он отработал в Минэкологии Якутии ровно семь замечательных лет. За это время внес значительный вклад в развитии природоохранной отрасли в республике, осуществлении переданных федеральных полномочий в области охотничьего хозяйства, лесных отношений и федерального лесного надзора.

Искренние слова благодарности за плодотворное сотрудничество и поздравления с избранием народного депутата высказали заместители министра, руководители департаментов, подведомственных и территориальных подразделений.

Как подчеркнули коллеги-экологи, за эти годы было сделано очень много. Под чутким руководством Сахамина Афанасьева финансирование мероприятий ведомства выросло в разы, приведены в соответствие республиканские нормативно-правовые акты в области экологии, проводится эффективная работа по контролю за соблюдением природоохранных требований, улучшена материально-техническая база, упорядочена система особо охраняемых природных территорий, налажена тесное сотрудничество с научными и общественными организациями.

«Многие наши планы, проекты воплотились в жизнь благодаря огромной поддержке и напутствию министра. Мы все очень уважаем и ценим Вас за открытость, оперативность, отзывчивость и за доброе отношение ко всем людям. Вы мудрый и чуткий руководитель, настоящий профессионал своего дела», — отметили коллеги.

Сотрудники Минэкологии Якутии выразили уверенность в том, что сотрудничество с Сахамином Афанасьевым на этом не закончится, а будет продолжатся уже на другом уровне. Ведь Сахамин Миланович избран председателем Комитета по земельными отношениям, природным ресурсам и экологии Госсобрания РС(Я) «Ил Тумэн». Желаем ему дальнейших успехов, счастья и благополучия!

В добрый путь, Сахамин Миланович! Спасибо вам за все!