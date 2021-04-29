Из квартиры жительницы Якутска вынесли золото и бриллианты

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница Якутска. Пенсионерка сообщила, что из её квартиры похищены ювелирные изделия стоимостью 148 000 рублей.

Полицейские установили подозреваемого – им оказался сосед потерпевшей. Ранее 27-летний мужчина привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что подозреваемый знал, где в квартире потерпевшая хранит ювелирные изделия. В день происшествия он был в гостях у соседки, где они в компании знакомых распивали алкоголь. Во время застолья злоумышленник, воспользовавшись тем, что хозяйка дома вышла в другую комнату, похитил золотую цепочку и обручальное кольцо с бриллиантом. Мужчина сбыл похищенное, а вырученные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.