Из горящего общежития в Покровске эвакуировали 20 человек

Сегодня в Покровске загорелось двухэтажное общежитие на ул. Южная.

В среду, 6 марта, в 13:33 в подразделение ОГПС РС (Я) №37 по Хангаласскому улусу в Покровске поступило сообщение о пожаре.

На момент прибытия пожарного подразделения коридор здания был охвачен дымом, горела одна из комнат второго этажа.

В результате пожара из здания эвакуировано 20 человек, в том числе трое детей. Погибших и пострадавших нет. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Ущерб и виновный устанавливаются. В ликвидации пожара участвовали 19 человек личного состава и 7 единиц техники.