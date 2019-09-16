Из горящего дома в Ленске эвакуировали 12 человек

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

15 сентября 2019 г. в 00.32. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме и автомобиле «Ssangyong» на ул. Олекминская г. Нерюнгри. К моменту прибытия пожарных, через пять минут, дом горел по всей площади. В результате пожара дом поврежден огнем по всей площади и автомобиль на площади 3 кв.м. Общая площадь пожара составила 43 кв.м. Спасено 2 единицы техники. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник, ущерб устанавливаются.

15 сентября 2019 г. в 15.15. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании частного дачного дома СОТ «Брусничка» Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарных, через двадцать минут, в дачном доме горел пол. В результате пожара огнем повреждены полы на площади 2 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

15 сентября 2019 в 15.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании травы по ул. Комсомольская в п. Табага г. Якутск на площади 15 кв.м. Через три минуты пожарные прибыли к месту вызова Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, виновник устанавливается.

15 сентября 2019 в 20.39 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме по ул. Первомайская в Ленск. К моменту прибытия пожарного подразделения, через три минуты, из окна квартиры был виден огонь. Эвакуировано 12 человек, в том числе 2 ребенка. В результате пожара огнем поврежден кухонный гарнитур и стена на площади 1 кв.м., жилой дом спасен. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

15 сентября 2019 г. на 21.45. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о возгорании мусора: г. Якутск в 202 мкрн горение мусора у дома на площади 1 кв.м.,на ул. Рабочая в г. Ленск – площадь пожара 0,3 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновник устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!