17.02.2022
11:41
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LIFE

Июлина Попова — лауреат фестиваля New/Open Showcase-2022

Радостной новостью поделилась с подписчиками и поклонниками певица Июлина Попова: «Я стала победительницей фестиваля New/Open Showcase 2022 и выиграла грант @newopenshowcase на выпуск альбома и грант на продвижение проекта от @vk». Я благодарна за то, что теперь мы сможем реализовать такой важный для меня альбом. Работа уже идёт, и совсем скоро я расскажу о нём чуть больше. Спасибо экспертам, партнерам и организаторам, а также всей моей команде».

Шоукейс-фестиваль актуальной российской музыки New/Open Showcase-2022 прошел в Екатеринбурге с 11 по 13 февраля. В течение 3 дней молодые талантливые и амбициозные  исполнители, претендующие на гранты и другие призы фестиваля, представляли и защищали свои проекты, проходили обучение, принимали участие в онлайн-курсах, лекциях  и дискуссиях о творческом проектировании, фандрайзинге, маркетинге, дистрибуции и PR.

В финале проекта исполнители защищали свои  проекты, по итогам Экспертный совет выбрал победителей, которые получили денежные гранты и другие призы. В их число вошла и якутянка Июлина Попова, завоевавшая грант в размере 587 299 рублей.

Справка:

Июлина Попова родилась в г. Покровске 8 июля 1993 г.  Занимается музыкой с шести лет.

Окончила Высшую школу музыки по классу фортепиано и Музыкальный колледж им. М.Н. Жиркова. Для продолжения образования Июлина переехала в Санкт-Петербург, где поступила в Санкт-Петербургский институт культуры на специализацию «Эстрадно-джазовый вокал».

Является членом музыкальной группы DEDOOX feat. IYULINA. Музыканты работают в стиле электронной музыки и выступают на различных площадках и фестивалях в России и Европе.

Принимала участие в таких масштабных проектах, как «Голос» (Первый канал, 6 сезон, 2017г.), «Победитель» (Первый канал), «Х-фактор», «Главная сцена». В 2021 году Июлина выступила на  «Евровидении» в составе команды российской певицы Manizha.

Фото: со страницы @iyul1 bna и newopen.su
Источник: SakhaLife
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