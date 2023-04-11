IX Спартакиада Алмазэргиэнбанка: Одно из самых зрелищных и крутых мероприятий

В течение полутора месяцев сотрудники Банка и банковской группы, разделившись на 5 команд, соревновались в различных видах состязаний в рамках традиционной IX Спартакиады Алмазэргиэнбанка. До последнего дня спортивных игр захватывающая и волнующая борьба между командами не утихала, победитель был определен под самый конец соревнований на одном из самых эмоциональных и зрелищных этапов – перетягивании каната. Подробнее об итогах соревнований и о впечатлениях участников – далее в материале.

Для участия в спартакиаде сотрудники АЭБ и всей банковской группы были разделены на 5 команд по цветам олимпийских колец: команда желтых «Свои», команды черных «Черный алмаз», команда зеленых «Васаби», команда синих «Акулы АЭБ», команда красных «Дьулуур».

Участникам IX Спартакиады Алмазэргиэнбанка нужно было проявить себя в 12 соревнованиях, среди которых – шашки, шахматы, пулевая стрельба, лыжная эстафета, волейбол, стритбол, мини-футбол, перетягивание каната, веселые старты.

По итогам всех соревнований итоговые места распределились следующим образом:

1. «Черный алмаз»;

2. «Акулы АЭБ»;

3. «Дьулуур»;

4. «Васаби»;

5. «СВОИ».

Первый заместитель Председателя Правления АЭБ, председатель спортивной комиссии Федор Ноговицын подвел итоги IX Спартакиады Алмазэргиэнбанка.

«Спартакиада прошла на очень высоком организационном уровне. Коллеги продемонстрировали бескомпромиссную волю к победе, целеустремленность, командную игру. Конечно, первая и самая главная цель проведения соревнований – это повышение корпоративного духа всей команды Алмазэргиэнбанка. Мы таким образом связываем людей с близкими по духам увлечениями – повышаем уровень коммуникации среди сотрудников. Подобные неформальные мероприятия способствуют налаживанию связей между подразделениями Банка», – сказал Федор Ноговицын.

Он отметил высокую вовлеченность руководства Банка в ходе Спартакиады – почти все члены Правления приняли участие в мероприятии, бок о бок с другими представителями своих команд, объединенные одной целью, старались одержать победу в различных дисциплинах соревнований.

«Большинство видов соревнований на Спартакиаде были направлены на командную игру. Это, во-первых, увеличивало массовость и охват. Во-вторых, для победы требовалось именно умение работать в команде – иногда уступать и давать возможность члену команды проявить себя, несмотря на свои личные желания и амбиции. Мы смогли также обеспечить доступность – у нас не было ограничений по возрасту, возможность для участия была у всех. Соревнования по каждому виду спорта показали, что внутри Банка есть не только любители, но и люди почти с профессиональным уровнем навыков, которые очень хороши в определенных дисциплинах. Думаем, что из этих людей в последующем можно составить сильную сборную команду АЭБ для участия в соревнованиях среди профессиональных коллективов, проводящихся в Якутске», – прокомментировал Федор Ноговицын.

«Нужно отметить то, что IX Спартакиада прошла на очень хорошем уровне. Подобные мероприятия необходимы для сплочения коллектива не только Банка, но и всей банковской группы. Хотелось бы, чтобы проводились не только спортивные, но и другие мероприятия, которые бы так же сплачивали весь наш дружный коллектив», – высказался капитан команды «Дьулуур», заместитель Председателя Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай Иванов.

Он отметил, что в связи с тем, что в его команду вошли сотрудники иногородних структурных подразделений и дочерних предприятий Банка, возникли некоторые сложности с организационными сборами команды, которые удалось решить общими силами. Были собраны личные средства для обеспечения проезда участников Спартакиады из районов. Николай Николаевич подчеркнул, что потенциальное количество участников было достаточно большим – пришлось даже провести среди желающих конкурсный отбор в сборную команду на вакантные места по определенным видам спорта.

«Хочу в особенности поблагодарить Марину Амвросьеву, заместителя начальника УРС Банка, и Сергея Лыткина, начальника финансово-экономического отдела ООО «АЭБ Капитал», за огромный вклад при решении многих организационных вопросов. Также хочу поблагодарить всех руководителей наших иногородних подразделений и дочерних организаций, которые откликнулись на призыв о необходимости защиты чести нашей команды!», – сказал Николай Иванов.

Капитан команды «Черный алмаз», ведущий специалист Службы персонала АЭБ Екатерина Петрова отметила, что IX Спартакиада АЭБ стала одним из самых зрелищных и крутых спартакиад на её памяти. По её словам, проведение этого спортивного мероприятия сотрудники Банка ждали целых 3 года. Она подчеркнула, что все члены команд в ходе состязаний продемонстрировали свою вовлеченность, упорство и силу, огромный труд, спортивный азарт, сплоченность и командный дух.

«До последнего дня сохранялась интрига, кто займет 1 место и получит переходящий кубок АЭБ, тем было интереснее на протяжении всей Спартакиады. Для меня огромная честь быть капитаном команды-победителя «Черный алмаз». Спасибо моим самым крутым спортсменам, талантливым ребятам, болельщикам, всей команде за поддержку, за веру в меня, за весь спектр эмоций, которые я ощутила за это время! Спасибо организаторам мероприятия: Службе персонала, спортивной комиссии и комиссии по благополучию! Видно, что уровень мероприятия стал намного лучше и выше. Спасибо всем коллегам и командам за активное участие и вовлеченность!», – поделилась впечатлениями Екатерина Петрова.

Член спортивной комиссии, начальник отдела охраны труда и окружающей средыАЭБ, капитан команды «Акулы АЭБ» Анатолий Михайлов рассказал об организации IX Спартакиады. Он отметил, что в 2022 году был сформирован новый состав спортивной комиссии под руководством первого заместителя Председателя Правления Алмазэргиэнбанка Федора Ноговицына. Все члены спортивной комиссии стали ответственными за проведение спортивных игр, некоторые члены стали по совместительству капитанами команд, принявших участие в Спартакиаде.

«Если сравнивать с предыдущими спортивными играми, то IX Спартакиада, конечно, отличалась в лучшую сторону. В связи с тем, что капитанами своих команд стали члены спортивной комиссии, они были в курсе всех событий, всех изменений, всех новостей о том, как идет подготовка к Спартакиаде. Капитаны провели очень большую работу по организации и сплочению участников. Все команды перед стартом соревнований начали дополнительно заниматься, усиленно готовиться», – поделился Анатолий Михайлов.

Он отметил, что основная нагрузка по организации Спартакиады легла на плечи заместителя председателя спортивной комиссии Семена Николаева, который с успехом справился с возложенной на него задачей. Анатолий Михайлов пожелал Семену Семеновичу дальнейших успехов и плодотворной работы на благо Алмазэргиэнбанка.

«Нас очень порадовал новый вид состязания – конкурс среди групп поддержки, который украсил наши спортивные игры. Приняли участие не только спортсмены, а также именно творческие сотрудники, которые активно включились и выложились на полную. Можно отметить то, что в Спартакиаде приняли участие наши топ-менеджеры. В нескольких соревнования показали себя члены Правления Банка, выступали за свои команды руководители департаментов и управлений. IX Спартакиада состоялась после большого перерыва, после снятия коронавирусных ограничений. Многие наши сотрудники с нетерпением ждали этих соревнований, усиленно готовились, поэтому в целом Спартакиада прошла очень красиво, эмоционально и зрелищно», – сказал Анатолий Михайлов.

«Спартакиада Банка дала позитивные, радостные, веселые, а иногда и грустные моменты. Спортивные игры дали толчок новым коммуникациям между коллегами. Узнали и открыли всех с другой стороны. Наши сотрудники очень спортивные, организованные, ответственные, с очень сильным коллективным корпоративным духом. Были некоторые трудности с укомплектованием команд и тренировками. Спорт всегда объединяет людей, это праздник силы, духа и упорства. Эти дни спорта и конкуренции дали нашей команде множество радостных и веселых моментов! Благодарим руководство Банка и организаторов мероприятия за этот праздник спорта!», – поделилась представитель команды «СВОИ», начальник управления кредитования физических лиц ДРБ Сахаяна Павлова.

«Хотим поблагодарить организаторов за проведение долгожданной Спартакиады, которая прошла на высоком уровне и была наполнена яркими, запоминающимися моментами. Все команды смогли продемонстрировать высокий дух, хорошую подготовку, конкурентоспособность, готовность к различным спортивным вызовам. Несмотря на то, что наша команда не смогла победить, мы наслаждались каждой минутой соревнований и получили массу положительных эмоций. Мои сокомандники готовы продолжать тренироваться для участия в следующих спортивных играх. Спасибо за отличную возможность проявить себя и принять участие в таком важном и интересном мероприятии!», – отметил менеджер АЭБ, представитель команды «Васаби» Константин Аммосов.