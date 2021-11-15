IX фестиваль «NAUKA 0+» в Якутске посетили более 16 тысяч человек

14 ноября в Историческом парке «Россия – Моя история» состоялось закрытие IX фестиваля науки «NAUKA 0+», посвященного Году науки и технологий в России и Году молодого исследователя в Северо-Восточном федеральном университете.

Силами сотрудников подразделений Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН» для фестиваля было подготовлено более 50 познавательных видеоматериалов в виде лекций, мастер-классов и экскурсий по научным лабораториям. Наибольшее количество материалов подготовили сотрудники Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова и Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.

Всего в течение трех дней мероприятия фестиваля науки посетили более 16 тысяч человек, 44% из которых — школьники и студенты. Благодаря онлайн-формату все видеоматериалы доступны к просмотру на портале https://nauka.s-vfu.ru.

13 и 14 ноября в Историческом парке «Россия – Моя история» ведущие и молодые ученые научных институтов провели для участников фестиваля интересные лекции. Младший научный сотрудник лаборатории оптики атмосферы Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН Семён Титов рассказал об оптических явления атмосферы Земли, младший научный сотрудник отдела этнографии и археологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Владислав Сыроватский рассказал о старинных воинских захоронениях на территории города Якутска. Старший научный сотрудник лаборатории гельминтологии ЯНИИСХ, кандидат ветеринарных наук Любовь Гаврильева провела лекцию о паразитарных болезнях животных. Ведущий инженер отдела проблем энергетики Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН Семён Васильев рассказал о технологических трансформациях в энергетике и развитии интегрированных систем.

Начальник образовательного центра ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», доктор биологических наук Михаил Черосов провел лекцию о том, как выполнять научные исследования в школьном возрасте, научный сотрудник отдела этнографии и археологии ИГИиПМНС СО РАН, кандидат педагогических наук Юрий Слепцов поделился своим опытом по организации детских кочевых лагерей в Арктике. Ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, кандидат технических наук Иван Христофоров провел лекции о применении метода георадиолокации в научных исследованиях и о реакции многолетней мерзлоты на потепление климата.

Выступая на закрытии фестиваля, ректор СВФУ Анатолий Николаев особо подчеркнул, что за последние годы активно возрос интерес населения к фестивалю науки. «Первые шаги фестиваля науки в Якутии начались в Корпусе факультетов естественных наук СВФУ, а количество участников не превышало пару тысяч. Сейчас «NAUKA 0+» – грандиозное событие, которое собирает вместе и юных любителей науки, и старшее поколение, пронесшее любовь к исследованиям всю свою жизнь. За все эти годы мы научились не только вызывать интерес у населения, но и зарождать реальную тягу к науке. Фестиваль, безусловно, стоит считать удачно состоявшимся. Теперь ждем юбилейный – 10 фестиваль науки «NAUKA 0+», – отметил Анатолий Николаев.

Участники фестиваля приняли участие в различных конкурсах от организаторов, на которые было подано 478 работ из 27 улусов республики. Победители и призеры конкурсов были поощрены полезными и ценными призами, также были награждены авторы лучших мероприятий фестиваля.

За помощь в подготовке видеоматериалов для фестиваля науки ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» выражает особую благодарность сотрудникам и учащимся МОБУ Средняя общеобразовательная школа №10 города Якутска — директору школы Надежде Александровне Шиловой, заместителю директора по учебной работе, учителю информатики Алисе Михайловне Малогуловой и технику-программисту Руслану Валерьевичу Комракову.