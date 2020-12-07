ИВЛ – детской больнице

Заместители главного врача ДИКБ Ольга СТЕПАНОВА и Николай ТИХОНОВ.

Детская инфекционная клиническая больница с начала пандемии коронавирусной инфекции получила по линии Минздрава республики семь аппаратов искусственной вентиляции легких российского и импортного производства.

О том, что к имеющимся ИВЛ добавился еще один — мобильный аппарат российского производства «Авента-М» рассказал сегодня главный врач больницы Владимир БОГДАШИН.