Коронавирус
ИВЛ – детской больнице
Детская инфекционная клиническая больница с начала пандемии коронавирусной инфекции получила по линии Минздрава республики семь аппаратов искусственной вентиляции легких российского и импортного производства.
О том, что к имеющимся ИВЛ добавился еще один — мобильный аппарат российского производства «Авента-М» рассказал сегодня главный врач больницы Владимир БОГДАШИН.
— Аппарат «Авента-М» предназначен для применения в работе и со взрослыми, и с детьми и позволяет проводить качественную вентиляцию легких в любых клинических ситуациях. Обладая большим количеством различных режимов работы, он позволит врачу выбрать и установить параметры вентиляции, необходимые для каждого конкретного случая в зависимости от состояния ребенка, — поделился главврач, и добавил, что до конца года педиатры получат еще один неинвазивный аппарат ИВЛ.
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