ИВАНОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 01.05.1935-19.06.2021

19 июня 2021 г. на 87-м году ушел из жизни наш коллега, выдающийся ученый, заслуженный деятель науки РФ и ЯАССР, академик Академии наук РС(Я), директор-основатель научно-исследовательского института Олонхо Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова, доктор исторических наук, профессор Василий Николаевич Иванов.

Своей научно-организационной и общественной деятельностью, многолетним верным служением раз и навсегда выбранной исторической науке В.Н. Иванов снискал заслуженный авторитет в российском и международном научном сообществе. Почти четверть века Василий Николаевич успешно руководил Институтом языка, литературы и истории СО РАН, в 1994 г. преобразованным в Институт гуманитарных исследований АН РС (Я). При его активной поддержке был завершен процесс разработки и, начиная с 2004 года ежегодно, стал издаваться 15-томный Большой Толковый словарь якутского языка. Под научным руководством В.Н.Иванова была разработана концепция, подготовлены и изданы тома серии «Улусы и города Республики Саха (Якутия)». По его личной инициативе совместно с Национальным архивом РС (Я) был учреждён и начал выходить журнал «Якутский архив», который получил широкое признание далеко за пределами республики. Василий Николаевич внёс огромный личный вклад в восстановление исторической справедливости по возвращению имён представителей первой якутской интеллигенции народу.

Главным научным достижением В.Н. Иванова является создание концепции мирного вхождения Якутии в состав России и его многостороннего (цивилизационного) прогрессивного влияния на историческое развитие народов северо-востока Сибири. Он является автором около 300 научных трудов, 10 монографий. Его труды охватывают широкий круг проблем вхождения северо-востока Сибири в состав России и его судьбоносных последствий для исторического развития регионов. Благодаря усилиям В.Н. Иванова в 1995 году к своему 60-летию институт получил собственное здание в г. Якутске по ул. Петровского, 1.

Огромный вклад В.Н. Иванов внес в сохранение, изучение и распространение памятника якутского героического эпоса олонхо. В 2003-2005 гг. под его руководством в ИГИ АН РС(Я) разработан проект – Досье об Олонхо, на основании которого международная организация ЮНЕСКО провозгласила якутский героический эпос Олонхо Шедевром устного нематериального культурного наследия человечества (25 ноября 2005 г.). В 2007 г. коллективом института издан – Олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» П. А. Ойунского в г. Москва.

Созданный в 2010 году по инициативе Василия Николаевича научно-исследовательский институт Олонхо СВФУ им. М. К. Аммосова за короткий срок стал известен в России и за рубежом фундаментальными и прикладными научными исследованиями ученых института, проводимые мероприятия вызывали искренний интерес исследователей со всего мира. Василий Николаевич лично руководил разработкой перспективных проектов по составлению Энциклопедии Олонхо, подготовке переводов уникальных памятников эпического наследия на языки народов мира и их изданию, так, например, в 2011-2013 гг. впервые был сделан полнотекстовый перевод всех 9 песен Олонхо Платона Алексеевича Ойунского «Дьулуруйар Ньургун Боотур» на английский язык преподавателями и учеными СВФУ, тем самым якутский эпос стал доступен для всей мировой общественности. По инициативе В.Н. Иванова с 2016 г. издается международный научный журнал «Эпосоведение», в редколлегию которого вошли ведущие ученые-эпосоведы из 17 стран дальнего и ближнего зарубежья, на основании рекомендации Высшей аттестационной комиссии в 2019 г. журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК Минобрнауки РФ и признан специалистами не только в регионах России, но и за рубежом.

Василий Николаевич внес значительный вклад в дело подготовки научных кадров, в ИГИ были открыты два диссертационных совета по отечественной истории и по тюркским языкам. Профессор В. Н. Иванов более 40 лет преподавал в университете, среди его учеников – видные деятели республики, которые работают в учреждениях образования, культуры и управления и вносят свой вклад в развитие республики. Василием Николаевичем создана своя научная школа: под его руководством защищено 5 докторских и 17 кандидатских диссертаций по историческим наукам.

Василий Николаевич постоянно вел широкую общественную деятельность, активно занимался экспертной работой по многим направлениям социально-экономического развития Якутии и Дальнего Востока.

В.Н. Иванов был не только широко известным ученым, признанным корифеем в своей области, но и образцом человеческой и научной этики для всех тех людей, которым посчастливилось учиться у него, работать рядом с ним и сотрудничать.

Заслуги В.Н. Иванова отмечены высокими наградами и званиями. Он – лауреат государственных премий РС (Я) имени А.Е. Кулаковского и имени П.А. Ойунского, Заслуженный деятель науки РФ и Якутской АССР, награжден Орденом «Дружбы народов», Золотой медалью Варшавского университета, Знаком отличия «Гражданская доблесть», Золотой медалью Ассамблеи народов России «Дружба народов – единство России» и мн. др.

От имени коллективов Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосоваи Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН выражаем глубокое соболезнование родным и близким Василия Николаевича, его ученикам и коллегам. Светлая память о талантливом ученом, глубоко порядочном, отзывчивом и необыкновенно деятельном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

Телеграммы-соболезнования принимаются по электронному адресу institut-olonkho@mail.ru или/и на почтовый адрес: 677000, г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, кабинет 101.