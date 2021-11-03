Иван Степанов: Для НКО стать исполнителем социальных услуг — показатель зрелости и профессионализма
Продолжаются мероприятия второго дня итогового форума
«Сообщество» в г. Москва. Член Общественной палаты Якутии,
директор АНО «Индустрия будущего» Иван СТЕПАНОВ работал на
площадке круглого стола «Доступ негосударственных организаций на
рынок услуг в социальной сфере. Старые барьеры и новые решения».
Иван Васильевич поделился мнением о в целом о форуме «Сообщество» и
дискуссиях, в которых принял активное участие:
— Государство создало благоприятные условия для развития
некоммерческих организаций, для достижения ими своих целей и реализации
некоммерческой деятельности. И вообще, любая подобная организация имеет
все возможности для собственного роста.
На площадке форума «Сообщество» мне удалось больше узнать о том, как
обстоят дела в нашей стране относительно доступа негосударственных НКО
к сфере оказания социальных услуг.
На мой взгляд, для НКО стать исполнителем социальных услуг — это
переход на новый качественный этап развития и показатель зрелости и
профессионализма СО НКО.
Любая негосударственная некоммерческая организация ищет источники для
финансирования деятельности. Возможностей достаточно. Существуют
гранты, можно оказывать платные услуги, можно запускать проекты с
возможностью привлечения финансовых средств, а еще можно стать
поставщиком общественно значимых услуг.
Социальные заказы бывают в таких сферах как культура, образование, наука,
здравоохранение, спорт.
Негосударственные некоммерческие организации могут оказывать
социальные услуги в той сфере, в которой они работают и имеют опыт, либо
освоить новый вид деятельности. Необходимо иметь либо внести
соответствующий ОКВЭД для оказания социально значимых услуг.
Круглый стол прошел с участием представителей федеральных органов
исполнительной власти — Минэкономразвития, Минсоцтруда, Минспорта и
других. Были рассмотрены результаты выполнения рекомендаций
Общественной палаты РФ по итогам первого Специального доклада
«Участие некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере», а именно в вопросах улучшения доступа негосударственных организаций:
— Какие меры по устранению барьеров доступа СО HКО к оказанию услуг в
отраслях социальной сферы приняты отраслевыми министерствами в течение
последних полутора лет?
— Какие новые барьеры доступа выявлены?
— Как ведется работа по развитию доступа негосударственных организаций
(СО НКО и социальных предпринимателей) к оказанию услуг в отраслях
социальной сферы на федеральном уровне?
В целом, итоговый форум «Сообщество», организованный Общественной
палатой России, даёт возможность получить информацию и задать вопрос
представителям гражданского общества по тематическим кроглым столам и
обсуждениям.
Как члены Общественной палаты республики, мы познаём информацию для
дальнейшей работы, знакомимся с результатами деятельности федеральных
органов госудрственной власти, знакомимся с интересными людьми,
выстраиваем коммуникацию для сотрудничества.
Справка:
В 2019 году Комиссией Общественной палаты РФ по развитию
некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций подготовлен Специальный доклад «Участие
некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере».
В нем отражены результаты общественного мониторинга ситуации с
доступом СО НКО на рынок услуг в отраслях социальной сферы,
проведенного с участием региональных общественных палат, СО НКО, а
также федеральных и региональных экспертов. В настоящее время
Комиссией ведется подготовка второго Специального доклада.
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