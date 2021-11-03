Иван Степанов: Для НКО стать исполнителем социальных услуг — показатель зрелости и профессионализма

Продолжаются мероприятия второго дня итогового форума

«Сообщество» в г. Москва. Член Общественной палаты Якутии,

директор АНО «Индустрия будущего» Иван СТЕПАНОВ работал на

площадке круглого стола «Доступ негосударственных организаций на

рынок услуг в социальной сфере. Старые барьеры и новые решения».



Иван Васильевич поделился мнением о в целом о форуме «Сообщество» и

дискуссиях, в которых принял активное участие:



— Государство создало благоприятные условия для развития

некоммерческих организаций, для достижения ими своих целей и реализации

некоммерческой деятельности. И вообще, любая подобная организация имеет

все возможности для собственного роста.





На площадке форума «Сообщество» мне удалось больше узнать о том, как

обстоят дела в нашей стране относительно доступа негосударственных НКО

к сфере оказания социальных услуг.



На мой взгляд, для НКО стать исполнителем социальных услуг — это

переход на новый качественный этап развития и показатель зрелости и

профессионализма СО НКО.



Любая негосударственная некоммерческая организация ищет источники для

финансирования деятельности. Возможностей достаточно. Существуют

гранты, можно оказывать платные услуги, можно запускать проекты с

возможностью привлечения финансовых средств, а еще можно стать

поставщиком общественно значимых услуг.



Социальные заказы бывают в таких сферах как культура, образование, наука,

здравоохранение, спорт.



Негосударственные некоммерческие организации могут оказывать

социальные услуги в той сфере, в которой они работают и имеют опыт, либо

освоить новый вид деятельности. Необходимо иметь либо внести

соответствующий ОКВЭД для оказания социально значимых услуг.



Круглый стол прошел с участием представителей федеральных органов

исполнительной власти — Минэкономразвития, Минсоцтруда, Минспорта и

других. Были рассмотрены результаты выполнения рекомендаций

Общественной палаты РФ по итогам первого Специального доклада

«Участие некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере», а именно в вопросах улучшения доступа негосударственных организаций:



— Какие меры по устранению барьеров доступа СО HКО к оказанию услуг в

отраслях социальной сферы приняты отраслевыми министерствами в течение

последних полутора лет?



— Какие новые барьеры доступа выявлены?



— Как ведется работа по развитию доступа негосударственных организаций

(СО НКО и социальных предпринимателей) к оказанию услуг в отраслях

социальной сферы на федеральном уровне?

В целом, итоговый форум «Сообщество», организованный Общественной

палатой России, даёт возможность получить информацию и задать вопрос

представителям гражданского общества по тематическим кроглым столам и

обсуждениям.



Как члены Общественной палаты республики, мы познаём информацию для

дальнейшей работы, знакомимся с результатами деятельности федеральных

органов госудрственной власти, знакомимся с интересными людьми,

выстраиваем коммуникацию для сотрудничества.



Справка:

В 2019 году Комиссией Общественной палаты РФ по развитию

некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных

некоммерческих организаций подготовлен Специальный доклад «Участие

некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере».

В нем отражены результаты общественного мониторинга ситуации с

доступом СО НКО на рынок услуг в отраслях социальной сферы,

проведенного с участием региональных общественных палат, СО НКО, а

также федеральных и региональных экспертов. В настоящее время

Комиссией ведется подготовка второго Специального доклада.