Иван Слепцов: Все заданные вопросы уже решаются

11 марта в общественной приемной Дмитрия Медведева народный депутат Якутии, председатель Якутского регионального совета сторонников «Единой России» Иван Слепцов провел личный прием граждан.

На приеме жители республики и города Якутска обратились к депутату по разным вопросам: по программе выезжающих из Крайнего Севера, о присвоении звания Героя России, выделении места в детском саду, по электрификации, а также по развитию сельскохозяйственных отрядов Якутской ГСХА.

Жительница Анабарского улуса обратилась с вопросом по программе, выезжающих из Крайнего Севера, обращение взято под личный контроль депутата, началась работа с администрацией муниципального образования и Минстроем Якутии по решению вопроса о получении сертификата.

Представитель Усть-Алданского улуса подал заявление по вопросу присвоения звания Героя России гр. Олонову Дмитрию Даниловичу, участнику трех войн, имеющего шесть наград, из них два Ордена боевого Красного знамени, три Ордена Красной звезды и 12 боевых медалей. Заявителю проведена консультация по порядку присвоения звания Героя России, после сбора соответствующих документов будет оказана поддержка при сборе подписей от населения.

По вопросу о выделении места в детском саду — 12 марта уже ребенку выделили место в ясли-саде «Прометейчик» Автодорожного округа. По вопросу электрификации и изменению маршрута автобуса №18 обращения поданы в соответствующие органы, в компетенции которых входит решение этих вопросов. Слушание по изменению маршрута состоится в апреле, где окончательно будет принято решение.

По заявлению регионального штаба российских студенческих отрядов по развитию сельскохозяйственных отрядов Севера принято решение согласовать прохождение практики студентов ЯГСХА в рядах студенческих отрядов. Студенты ЯГСХА примут участие во Всероссийском проекте «Гигант» по сбору урожая (Красноярский край), также будет рассмотрен вопрос применения дополнительных баллов для поступающих в магистратуру Якутской ГСХА, которые являются бойцами студенческих отрядов.

По результатам проведенной работы все поставленные вопросы приняты под депутатский контроль до окончательного решения.

