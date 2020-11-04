Иван Слепцов: В единстве наша сила!

Уважаемые жители и гости Республики Саха (Якутия)! Сердечно поздравляю Вас с государственным праздником –

Днем народного единства!

День народного единства — это один из самых значимых праздников, это важная памятная дата, ставшая символом сплочения и единения народов, проживающих в России. В Республике Саха (Якутия) проживают представители более 120 национальностей. Опора на традиционные духовные ценности, уважение к истории России и Якутии – главное, что объединяет многих из нас.

Друзья, примите самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир, радость и благополучие, а каждый молодой человек вне зависимости от его национальности получает возможность учиться, развиваться и реализовывать свой потенциал!

С уважением, ректор Арктического государственного агротехнологического университета, Народный депутат Республики Саха (Якутия) Иван Иванович Слепцов.