Иван Слепцов поздравляет с днём коневода-табунщика в Якутии

От имени профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов Якутской государственной сельскохозяйственной академии и от себя лично поздравляю с Днем коневода-табунщика!

Якутская сельскохозяйственная академия давно и системно работает в области поддержки коневодов. На классических примерах отрасли коневодства и науки, Академия начала воспитание поколения, которое не только сохранит коневодство, как культурное наследие, но и сделает его одним из передовых направлений экономики, обеспечивающих жизнедеятельность здорового общества.

Разработаны программы, направленные на формирование практических умений и навыков будущих специалистов. Академия занимается подготовкой кадров специалистов — зоотехников, которые могут работать зоотехниками в коневодческих хозяйствах, также в стенах Якутской ГСХА есть возможность получить рабочую профессию – «Коневод 3 разряда».

Качественная кадровая подготовка коневодов проводится на высоком уровне и с каждым годом ставятся большие задачи по развитию данной отрасли.

Коневоды-табунщики играют важную роль в развитии сельского хозяйства в Якутии. Ведь сельское хозяйство – одна из базовых, ключевых отраслей экономики, работа которой напрямую влияет на качество жизни населения. И важно, что сегодня отечественный аграрный сектор уверенно развивается, в этом есть огромная заслуга коневодов-табунщиков.

Агропромышленный комплекс – основа экономики любого района. И мы можем с полной уверенностью сказать, что основой успешного решения задач агропромышленного комплекса является высокий профессионализм, любовь и преданность избранному делу, верность славным традициям.

Низкий поклон вам – как работникам сельского хозяйства и особенно за ваш самоотверженный и добросовестный труд.

Примите наши самые искренние поздравления с этим замечательным событием! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия вам, вашим родным и близким, благодарим за ваш нелёгкий труд, столь нужный для республики, для всех нас.

С уважением,

Ректор Якутской ГСХА, Народный депутат Республики Саха (Якутия),

Президент Федерации конного спорта в Республике Саха (Якутия)

Иван Слепцов