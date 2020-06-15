Иван Слепцов: первые абитуриенты уже подали документы дистанционно



Сегодня, 15 июня, ректор Арктического государственного агротехнологического университета Иван Слепцов в прямом эфире через социальные сети Instagram и YouTube ответил на актуальные вопросы о деятельности вуза. Он отметил, что АГАТУ первым из вузов Якутии начал в этом году приемную кампанию. Университет планирует принять 1500 студентов, в том числе 851 на бюджетные места.

Приёмная комиссия будет принимать документы в дистанционном формате, в том числе через сайт www.agatu.ru. Новые условия делают Приёмную кампанию 2020 года наиболее доступной для всех жителей нашей республики, особенно для абитуриентов из дальних северных улусов, которым теперь для поступления в вуз не придётся тратить средства на перелёты.

Иван Иванович рассказал обо всех нюансах нынешней кампании и ответил на все вопросы нынешних абитуриентов. Приводим Вашему вниманию выдержки из прямого эфира и ответы на самые распространенные вопросы зрителей эфира.

Статус Университета

Известная всем Якутская государственная сельскохозяйственная академия в 2020-2021 учебном году примет первокурсников уже в статусе Арктического государственного агротехнологического университета (сокр. АГАТУ). Приемная кампания 2020 года по набору абитуриентов на высшее и среднее профессиональное образование началась с 15 июня.

Университет сегодня

В данное время в структуре АГАТУ имеется 8 учебных подразделений: Агротехнологический, Инженерный, Экономический факультеты, Факультет ветеринарной медицины, Факультет лесного комплекса и землеустройства, Октемский филиал, Колледж технологии и управления и Институт непрерывного профессионального образования. Обучается всего 4173 студентов: 2112 очно, 41 очно-заочно и 2020 заочно.

Образовательные направления АГАТУ

Действует 48 образовательных программ. В том числе, буквально в этом месяце АГАТУ получил положительное заключение по лицензированию на обучение по новым образовательным программам бакалавриата и магистратуры. На такие направления, как: «Землеустройство и кадастры», «Лесное дело», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника».

Как будет проходить прием документов?

Дистанционно по четырем способам: 1) Через сайт Университета www.agatu.ru,

2) Через услуги, предоставляемыми ГАУ «МФЦ РС(Я)» («Мои документы») в улусах, 3) Через электронную почту Центральной приемной комиссии abiturient@agatu.ru,

4) По почтовой связи.

Сегодня, в первый день Приемной кампании уже поступило 49 заявлений, в том числе через сайт и МФЦ.

О преподавателях АГАТУ

«Остепененность» преподавателей научными званиями и степенями составляет более 70 % из общего числа преподавательского состава.

Необходима ли при поступлении медицинская справка?

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции при подаче документов не требуется оформление медсправки. Медосмотр студентов будет организован на базе АГАТУ в начале учебного года.

Существует ли система скидок при поступлении в университет на платной основе?

Имеют право на обучение по сниженной стоимости молодые люди с инвалидностью и студенты до 20 лет, имеющие только одного родителя, студенты из малообеспеченных семей и др.

Можно ли перейти из коммерческого обучения на «бюджет»?

Да, осенью и весной мы рассматриваем заявления и в случае, когда студент не имеет долгов и показывает старания, примерное обучение и прилежное поведение, стараемся удовлетворить его просьбу. Бюджетные места, как правило, освобождаются каждый год. Главное – стараться хорошо учиться!

В чем особенности коммерческого обучения в АГАТУ?

Коммерческое обучение, помимо его возмездной формы, абсолютно ничем не отличается от бюджетной основы обучения нашего университета. Единственное отличие – абитуриентам, поступающим в университет на коммерческой основе по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения, будет предоставлен бонус – бесплатное обучение в Автошколе университета (категория «В») и бесплатное обучение на рабочую профессию (по выбору в рамках освоения основной образовательной программы).

Сколько стоит проживание в общежитии?

1200 рублей в месяц.

Бывают ли задержки стипендий? Будет ли стипендия студентам в июне?

Никогда задержек стипендии не бывает. Наш Университет в стабильном финансовом состоянии и не имеет никаких долгов. Все стипендии студентам, а также зарплата сотрудникам выплачиваются в полной мере и в срок.

Каков рейтинг АГАТУ среди вузов России?

В 2019 году по результатам деятельности за 2018 год в рейтинге вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, Университет (тогда еще ЯГСХА) занимал 1 место среди аграрных вузов дальнего Востока и 32 место по России. Сегодня перед университетом стоит задача войти в десятку лидирующих российских вузов

Можно ли перевестись в АГАТУ из центральных вузов?

Возможно при условии, если студент сдаст академическую разницу.

Более подробно познакомиться с правилами приема в АГАТУ, а также подать документы на поступление Вы можете на сайте АГАТУ www.agatu.ru.

По всем возникающим вопросам по поступлению в АГАТУ можно получить в Центральной приемной комиссии по телефонам +7(968)154-49-82, +7(4112)50-79-76, а также письменно, направив электронное письмо по адресу abiturient@agatu.ru. Наш Инстаграм: @agatu_news.