Иван Слепцов провел прием граждан в общественной приемной Дмитрия Медведева в РС (Я)

28 мая Иван Слепцов, народный депутат Госсобрания (Ил Тумэн) провел прием жителей города Якутска в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в РС (Я).

Были подняты такие вопросы, как создание краеведческого кружка в Якутской ГСХА, приобретение в фонд Научной библиотеки книги о веровании якутов, создании добровольческого центра на базе Академии, а также оказания помощи людям, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.

В основном, обратились представители общественных организаций, неравнодушные и инициативные граждане нашего города. Вопросы, поставленные перед депутатом, оказались очень актуальными и интересными.

Иван Слепцов поблагодарил граждан и выразил свою готовность к сотрудничеству и совместной работе.

Всем обратившимся была дана устная консультация, вопросы взяты под депутатский контроль и в кратчайшие сроки каждому будет предоставлен письменный ответ.