Иван Слепцов поздравляет с Днем защитника Отечества

Уважаемые якутяне!

Примите сердечные поздравления с 23 февраля – Днем защитника Отечества! В этот праздник, являющийся символом патриотизма и отваги, мы отдаем дань глубокого уважения мужеству и героизму многих поколений наших соотечественников, оборонявших страну в годы войн, а также гордимся теми, кто сегодня обеспечивает безопасность и обороноспособность России.

Праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защищавших своё Отечество в разные исторические периоды. Гордость и уважение вызывают у нас ратные подвиги тех, кто с оружием в руках отстаивал независимость Родины. В этот день слова поздравлений и благодарности мы адресуем тем, кто защищал, защищает и будет защищать Отчизну.

Это праздник настоящих мужчин, мужественных и сильных духом, готовых в любую минуту встать на защиту своего дома, семьи и Отчизны.

Желаю вам, чтобы ваш труд был только мирным, благосостояние – прочным, а здоровье – крепким. Уверенности вам в завтрашнем дне, успехов в благих делах и начинаниях!

С уважением,

ректор Якутской ГСХА,

народный депутат РС(Я)

Иван Слепцов