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Общество
21 марта 2019, 10:44
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Иван Слепцов поздравляет с Днем коневода-табунщика

Табунное коневодство – особая гордость, национальное достояние и исконно традиционная отрасль Якутии.

Благодаря общественному самосознанию развитие табунного коневодства в республике получило новый импульс. Вопросы коневодства одинаково актуальны, как для ветеранов производства, так и молодежи. Руководством республики были приняты ряд мер, которые дали возможность осваивать дальние, заброшенные тебеневочные участки, ведется строительство коневодческих баз, которые будут оснащены всем необходимым для жизни и работы табунщика.

В течении последних лет формировалась и зрела эта задача.

Якутская сельскохозяйственная академия давно и системно работает в области поддержки коневодов. В связи с присвоением статуса базового ВУЗА по подготовке кадров традиционных отраслей Севера (ТОС) была создана новая кафедра. На классических примерах отрасли коневодства и науки, Академия начала воспитание поколения, которое не только сохранит коневодство, как культурное наследие, но и сделает его одним из передовых направлений экономики, обеспечивающих жизнедеятельность здорового общества. Практические мероприятия, которые ведутся сегодня нашим ВУЗом включают в себя ряд плановых мероприятий. Это и взаимодействие в научно-образовательном плане агропрофилированных школ, и курсы повышения квалификации для коневодов, руководителей и специалистов коневодческих хозяйств, и выстроенные образовательные программы для студентов. Разработаны программы, направленные на формирование практических умений и навыков будущих специалистов. В программу включены вопросы прохождения практик студентами в предприятиях республики. Отрадно, что ведется конструктивная работа с участием работодателей. Обсуждены и начинают внедряться вопросы реализации программ прикладного бакалавриата, в частности создание базовых кафедр в коневодческих хозяйствах республики, для повышения практикоориентированности обучения.

Сегодня я с признательностью и уважением поздравляю всех коневодов Якутии. Уверен, что мы и в дальнейшем будем поддерживать плодотворное сотрудничество и наша традиционная отрасль останется актуальной в современности многих поколений.

 

 

Иван Иванович Слепцов

Ректор ФГБОУ ВО Якутская ГСХА

Народный депутат РС(Я)

Президент Федерации конного спорта   

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