Иван Шамаев: Защитим институты федеративности

(Сокращенный вариант)

14 июля Ил Дархан издал распоряжение о создании рабочей группы для формирования предложений по внесению изменений в законодательстве республики. Понятно, что речь идет о «приведении в соответствие» Конституции республики с новым текстом Конституции РФ. Начинается один из самых сложных и опасных периодов для Республики Саха. Сложный и опасный хотя бы потому, что одновременно с принятием нового текста Конституции РФ началась очень сильная турбулентность в политической жизни России. Диапазон прогнозов политологов и политиков о судьбе России простирается от давно ожидаемого трансфера власти до полного распада всей Российской Федерации.

Текст новой Конституции в целом, «обнуление» сроков и действия Кремля по Хабаровскому краю наглядно показывают, что высшая власть России практически утратила все нити, связывающие её с реальностью. Тем не менее, государственная машина продолжает работать и требует от регионов «приведения в соответствие», что и стало причиной издания вышеназванного распоряжения.

В этой статье попытаюсь указать на самые главные, на мой взгляд, риски, которые нас ждут на этом коротком, но очень сложном отрезке времени.

Кратко об исходной ситуации. Политологи называют современную экономическую модель России, выстроенную ельцинской властью, «олигархическим государственным капитализмом».

Начиная с 2000 года федеральный центр начал выстраивать жесткую вертикаль власти. Последовательность действий Кремля была следующей:

— Ввести назначаемость глав регионов, чтобы держать региональную элиту в ежовых рукавицах (2004 год).

— Завершить приведение в соответствие конституций республик и, тем самым, закрыть парад суверенитетов (2009 год).

— Ввести ограничения на количество депутатов региональных парламентов, чтобы не только главы, но и парламент был послушным (2010 год).

Плоды такой деятельности не заставили себя долго ждать. Как оценивают политологи, в настоящий момент ельцинский олигархический госкапитализм переродился во власть небольшой группы людей, которая подмяла под себя все три ветви власти, разродилась новой «конституцией» и сейчас мы имеем то, что имеем.

«Профессиональный парламент». До 2010 года республики сами устанавливали количество депутатов своих парламентов. Например, первый состав Госсовета Татарстана состоял из 130 депутатов, а курултай Башкортостана — 196.

В 2010 году Кремль добрался до регламентации парламентов региональных законодательных собраний — в ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов власти» была внесена поправка, устанавливающая зависимость количества депутатов парламента от общего числа избирателей. В этом ФЗ и статье 4 была добавлена часть 3, в которой, в частности, указывалось, что если количество избирателей региона меньше 500 тысяч, то количество депутатов должно быть не меньше 15 и не превышать 50. Если же количество избирателей не меньше 500 тысяч и меньше одного миллиона, то количество членов парламента должно быть не меньше 25 и не превышать 70. Если количество избирателей находится между 1 и 2 миллионами, то количество депутатов должно находиться между 35 и 90. И последнее, если количество избирателей больше 2 миллионов, то количество депутатов должно быть не меньше 45 и не превышать 110.

Начиная с 1998 года количество депутатов Ил Тумэн равно 70, поэтому новый закон не затронул парламент Якутии, так как количество избирателей Якутии колеблется около цифры 600 тысяч. Значит 70 — это максимально допустимое количество членов парламента для нашей республики.

Приведем список показывающий количество депутатов республик России: Адыгея — 50, Алтай — 41, Башкортостан — 110, Бурятия — 66, Дагестан — 90, Ингушетия — 32, Кабардино-Балкария — 70, Калмыкия — 27, Карачаево-Черкесия — 50, Карелия — 36, Коми — 30, Крым — 76, Марий Эл — 52, Мордовия — 48, Саха — 70, Северная Осетия — Алания — 70, Татарстан — 100, Тыва — 32, Удмуртия — 60, Хакасия — 50, Чечня — 41, Чувашия — 44. Отметим, что после 2010 года вынуждены были урезать количество депутатов не только Татарстан и Башкортостан. Например, Туве пришлось сократить почти в пять раз — было 162, стало 32.

Последующие события показали, что расчёт федералов был правильным — «компактные» парламенты были всегда весьма послушны. В следующем пункте мы приведем факты, ярко иллюстрирующие этот момент.

У читателя может возникнуть вопрос: «а есть ли у нас повод для беспокойства?» — может быть никто и не собирается уменьшать количество народных депутатов Якутии? К сожалению, поводов для беспокойства более чем достаточно. Начнем с того, что в июле 2017 года народный депутат, в то время председатель профильного комитета, Виктор ФЕДОРОВ неожиданно сделал довольно лихое заявление: «На освобожденной основе должны работать только руководители парламента — три-четыре человека, а остальные должны быть приходящими». Депутат предлагал практически ликвидировать законодательный орган субъекта федерации. Это, как говорится, лишь начало.

10 января 2019 года состоялась встреча главы республики Айсена НИКОЛАЕВА с представителями Высшего Совета старейшин. На этой встрече профессор юридического факультета СВФУ, бывший народный депутат Макар ЯКОВЛЕВ выступил с предложением реформировать парламент республики путем уменьшения количества комитетов и депутатов.

В ответ глава республики заявил: «Я сторонник того, что парламент республики должен быть профессиональным. К сожалению, из-за того, что парламент работает не на постоянной основе, а от сессии к сессии, множество вопросов на законодательной инициативе упускаются, и мы становимся догоняющими. Если бы парламент работал с утра до вечера, то уверен, что мы бы стали инициаторами тех или иных инициатив, которые нужны нашей республике, появилась бы возможность их продвижения на федеральном уровне».

Через одиннадцать дней после этого выступления главы народный депутат Виктор Федоров изрек практически прямо противоположное тому, что он говорил полтора года назад: «Для повышения эффективности работы нужно увеличить число депутатов, работающих на постоянной основе до 30-35. Это повлечет расходы 40-50 млн». Сравните с тем, что он говорил в 2017 году.

Давайте сначала разберёмся с терминами. Что такое профессиональный парламент? Это парламент, состоящий из депутатов-профессионалов. А что такое депутат-профессионал? А это просто тот депутат, который получает зарплату за свою депутатскую деятельность. Сообщу, что, согласно этой терминологии, в пятом созыве Ил Тумэн работали 17 профессионалов-депутатов, а в шестом — 19, т.е. Ил Тумэн в своём составе всегда имел достаточно весомый профессиональный корпус, который действительно работал с утра до вечера.

Так чего мы добьёмся, превратив парламент в полностью профессиональный? Так как 70 профессионалов бюджет не прокормит, то этим мы добьёмся лишь сокращения количества депутатов до 25-35 депутатов. И мы получим парламент, который будет готов голосовать практически за любой проект закона, который внесёт местная исполнительная власть, встроенная в максимально закрученную вертикаль сегодняшней федеральной власти.

А если мы, на самом деле, желаем увеличить количество депутатов, которые «работали с утра до вечера», то, что мешает нам это сделать? Предложение депутата Виктора Фёдорова «увеличить число депутатов, работающих на постоянной основе, до 30-35» в таком контексте является совершенно правильным. Он даже указал, насколько при этом увеличатся расходы.

Может быть, просто кто-то не хочет видеть в составе парламента депутатов-общественников? С 2014 по 2018 год, будучи депутатом, имел возможность изнутри наблюдать и участвовать в деятельности Ил Тумэн. В этом созыве Ил Тумэн основными застрельщиками острых вопросов были Александр ЖИРКОВ, Егор ЖИРКОВ, Владимир ФЕДОРОВ, Виктор ФЕДОРОВ, Леонид ВЛАДИМИРОВ, Елена ГОЛОМАРЕВА. Хотя это нескромно, но в этот список добавлю и себя. Так вот из этих семи только двое были профессиональными депутатами. Конечно, это моя чисто субъективная точка зрения, но если кто-то попытается провести что-то вроде соцопроса, думаю, получит примерно такую же картину. Наблюдая со стороны за шестым созывом Ил Тумэн, вижу, что активно ведёт себя Павел КСЕНОФОНТОВ, была активной Сулустаана МЫРААН, и оба являются депутатами-общественниками, т.е. согласно нашей терминологии называть их профессионалами никак нельзя.

Итак, подведём итоги:

— ни в коем случае нельзя сокращать количество депутатов Ил Тумэн;

— нет никакой необходимости, под видом перевода Ил Тумэн на профессиональную основу, сокращать количество народных депутатов;

— если есть политическая воля увеличить количество профессиональных депутатов, то это можно делать в рабочем порядке, согласно регламенту деятельности Ил Тумэн.

Конституционный Суд. То, что сегодняшняя федеральная власть неровно дышит по отношению к Конституционным Судам (КС) республик стало ясно после закрытия КС Бурятии — 24 апреля 2018 года Народный Хурал (66 депутатов) принял закон о ликвидации КС Республики Бурятия. Терпение Кремля окончательно лопнуло после ингушских событий осенью 2018 года. 4 октября Народное Собрание Ингушетии, состоящее из всего 32 депутатов, утвердил договор об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией, подписанный Р. КАДЫРОВЫМ и Ю. ЕВКУРОВЫМ. В Ингушетии начались бессрочные митинги. 30 октября КС Ингушетии признал этот договор антиконституционным. Пришлось вмешаться КС РФ, который, нарушая принцип федеративности, вынужден был вынести постановление о неправомерности решения КС Ингушетии.

Реакция Кремля на неподобающее поведение республиканского КС оказалась почти мгновенной. 17 декабря 2018 года глава Республики Тува (РТ) ШОЛБАН Кара-оол внезапно выступил с инициативой ликвидировать КС РТ, и уже 26 декабря Верховный Хурал РТ, состоящий из всего 31 депутата, безропотно проголосовал «за». Следующей стала Якутия. 20 декабря того же года кандидат юридических наук Рум УШНИЦКИЙ выступил с неожиданным предложением превратить Конституционный Суд (КС) республики в орган на общественных началах, при этом сохранить оплачиваемую должность председателя, секретаря, двух помощников, а остальные штаты ликвидировать. Он считает, что остальные четыре судьи должны работать на общественных началах и могли бы собираться на заседания по мере надобности. Ему кажется, что это “повысит уровень суда, его авторитет, независимость и беспристрастность”.

В настоящий момент из 22 республик 12 имеют свои КС. Это Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Чечня. КС не предусмотрен в Калмыкии и Крыме, упразднен в Бурятии, Мордовии, Туве. Также КС отсутствует в Удмуртии, Чувашии, Хакасии, Карачаево-Черкесии, Республике Алтай. Как известно, Конституция Республики Саха была принята 4 апреля 1992 года. Статьи 87-89 Конституции РС целиком посвящены Конституционному Суду РС. Первый пункт статьи 87 гласит: “КС РС (Я) – высший орган судебной власти по защите конституционного строя РС (Я)”. Во втором пункте этой же статьи прописано, что КС РС состоит из пяти судей. Там же указано, что председатель КС назначается на должность парламентом республики. Полномочия КС РС полностью прописаны в статье 88. Например, КС РС проверяет конституционность актов правоприменительной практики органов исполнительной власти РС, дает заключение о соответствии законов и иных нормативных актов РС, Конституции РС, участвует в разрешении конституционно-правовых споров между РС и РФ. Постановления конституционных (уставных) судов субъектов Федерации по вопросам их ведения окончательны, не подлежат обжалованию, действуют непосредственно и не требуют подтверждения другими органами и должностными лицами. Отсюда видно, что Конституционные и уставные суды субъектов являются важнейшими правовыми институтами федеративного устройства государства.

Конституционный Суд республики начал свою деятельность в октябре 1992 года, зарегистрирован в январе 1993 г. В КС РС, как указано в Основном законе, сейчас работает пятеро судей: председатель, два заместителя и двое судей.

Несомненно, КС РС сыграл огромную роль в становлении и укреплении государственности Якутии в 90-е годы. Трудно переоценить важную роль КС РС во время активных, а подчас достаточно жестких дискуссий конституционно-правового характера между федеральным центром и республикой в период времени с 2000 по 2009 годы.

Нельзя сказать, что востребованность в деятельности КС РС снизилась в последние годы. По информации одного из судей КС РС, начиная с 2014 года, суд рассмотрел 24 дела. Из них наиболее резонансными были признание законом территории Якутии родной землей и исторической родиной якутского народа (2016 г.), вынесение решения о разрешении народам Севера ловли рыбы без разрешения в отсутствии промыслового участка (2015 г.), восстановление в правах сельских учителей на получение компенсации по услугам ЖКХ (2018 г.).

Обоснованные беспокойства по поводу отсутствия конституционных и уставных судов субъектов федерации в списке судов судебной системы РФ (статья 118, часть 3) в новой редакции текста Конституции РФ высказали спикеры парламентов Татарстана и Якутии. Возможно, найдутся какие-то политические силы, которые, отталкиваясь от этого факта, предложат изъять из Конституции Республики Саха норму, закрепляющую за республикой право иметь Конституционный Суд. В таком случае мы обязательно должны, в рамках статей 72 и 73 Конституции РФ, отстоять право республики на сохранение Конституционного Суда Республики Саха, как необходимого атрибута государственности.

Выборность глав. Фундаментом вертикали власти стала отмена прямых выборов глав регионов осенью 2004 года. После декабрьского митинга оппозиции на Болотной площади в декабре 2011 года, заканчивающий срок президентства Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ о возобновлении института прямых выборов президентов и губернаторов. Но в мае того же 2012 года третий раз вступил в должность президента Владимир ПУТИН, который не собирался сдавать позицию, занятую им осенью 2004 года. 2 апреля 2013 года он подписал закон, согласно которому субъекты федерации могут заменить прямые выборы процедурой избрания главы региона депутатами регионального законодательного органа, что фактически равнозначно назначению. После этого Дагестан (18.04.2013) и Ингушетия (08.05.2013) сразу отказались от прямых выборов. Зимой этого же года от прямых выборов вынуждены были отказаться Карачаево-Черкесия (26.11) и Северная Осетия (28.11).

Летом 2013 года должны были пройти выборы в Ил Тумэн Республики Саха. Во время разгара агитационной пропаганды один известный политолог, верный пиарщик партии власти в Якутии, неожиданно выступил с предложением отказаться от прямых выборов Ил Дархана (главы республики) и заменить процедурой избрания главы республики народными депутатами. Были и другие признаки подготовительных работ по формированию парламента, который должен был принять соответствующий закон, фактически допускающий назначаемость главы республики. К счастью, такой закон не был принят.

Под шумок кампании по внесению поправок могут найтись политические силы, которые попытаются протолкнуть поправки, заменяющие прямые выборы главы на процедуру его избрания народными депутатами, чего мы должны не допустить.

Итог. Учитывая очень изменчивый характер картины сегодняшней политической обстановки, Якутия не должна торопиться с внесением поправок в конституцию Республики Саха и другие законодательные акты. Общественность должна зорко следить за всеми действиями всех трёх ветвей власти, касающихся внесения поправок, чтобы не допустить:

— отмены прямых выборов Ил Дархана Республики Саха;

— сокращения количества народных депутатов Республики Саха;

— ликвидации Конституционного Суда Республики Саха.

P.S. Эта статья написана как сокращённый вариант цикла статей с одноимённым названием в трёх частях, который будет опубликован в период времени август-сентябрь.