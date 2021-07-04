Иван Шамаев баллотируется в Госдуму от новой партии

3 июля в Москве состоялся первый предвыборный съезд Российской партии свободы и справедливости (РПСС).

Как сообщает «Российская газета», лидер партии Максим Шевченко возглавил ее список на выборах в Госдуму. Всего в общефедеральной части списка 11 кандидатов, всех их представили на съезде партии.

Помимо Максима Шевченко, в общефедеральную часть вошли: предприниматель Дмитрий Потапенко, депутат Мосгордумы Елена Шувалова, депутат Законодательной думы Хабаровского края Максим Кукушкин, политолог Руслан Курбанов, экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко, завкафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ, член СПЧ Иван Засурский, профессор-историк Дамир Исхаков, общественный деятель из Якутии Иван Шамаев, правозащитник Олег Мельников, экс-депутат Госдумы, общественный деятель Максим Шингаркин.

«Сегодня мы утвердили списки участников во всей стране и программу», — сообщил Максим Шевченко. Он добавил, что программа и списки будут опубликованы на новом партийном сайте, который вскоре начнет свою работу. По словам лидера РПСС, в федеральный список вошли люди, которые «представляют разные взгляды и разные подходы». «На мой взгляд, это очень сильный список, наверное, самый сильный федеральный список из всех партий, которые представляют свои списки в ходе избирательной кампании. Более того, это самый свежий список по идеям, по лицам, по людям, по готовности команды бороться за идеалы свободы и справедливости», — заявил Максим Шевченко. Он добавил, что в ходе избирательной кампании РПСС будет оказывать поддержку единомышленникам из других партий на левом фланге — КПРФ и «Справедливой России — За правду».

Напомним, РПСС имеет право выдвигать кандидатов на выборах в Госдуму без сбора подписей, поскольку представлена одним депутатом в Законодательном собрании Владимирской области — мандат принадлежит Ивану Алтухову.