Иван Одинцов прошел обучение в центре «Сириус» в Сочи 👍

«Сириус» в январе запустил образовательную программу «Хореография: классический танец (балет)» с новыми критериями индивидуального отбора. Всего по итогам просмотра центр принял 60 будущих артистов балета из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Якутии, Краснодара, Перми, Новосибирска.

Среди них оказался студент II курса Якутской балетной школы имени Аксении и Натальи Посельских — Иван Одинцов.

Напомним, что Иван Одинцов с 2012 г. учился в подготовительном отделении колледжа, в 2015 г. поступил в Якутскую балетную школу (колледж) им. А. и Н. Посельских, ежегодно проходит обучение в Образовательном центре «Сириус» фонда «Талант и Успех» в г. Сочи, является стипендиатом фонда Галины Улановой, благотворительного фонда Светланы Захаровой, обладателем Гранта Целевого фонда будущих поколений РС (Я), бронзовый призер Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира», абсолютный победитель IV Международного фестиваля-конкурса имени Рудольфа Нуреева, где он занял 1 место в трех номинациях: «классический танец», «народно-сценический танец», импровизация».

В 2021 году 17-летний юноша стал отличником культуры Якутии.

В январской программе были занятия по классическому, историко-бытовому, современному танцу, актерскому мастерству, а также искусству грима.

Участников смены обучали преподаватели:

«Современный танец» — Пимонов Дмитрий Александрович, хореограф-постановщик Мариинского театра;

«Актерское мастерство» — Булгакова Тамила Владимировна, старший преподаватель кафедры классического танца Московской государственной академии хореографии;

«Классический танец» — Иванова Светлана Валентиновна, преподаватель кафедры классического танца Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой;

«Историко-бытовой танец» — Северцева Мария Олеговна, старший преподаватель кафедры народно-сценического, историко-бытового и современного танца Московской государственной академии хореографии, заслуженный работник культуры РФ;

«Классический танец» — Гусев Георгий Константинович, старший преподаватель кафедры классического и дуэтно-классического танца Московской государственной академии хореографии;

«Классический танец» — Севостьянова Татьяна Алексеевна, преподаватель кафедры классического танца Академия танца Бориса Эйфмана, заслуженная артистка РФ;

«Классический танец» — Порывкина Елена Геннадьевна, старший преподаватель кафедры классического и дуэтно-классического танца Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой;

«Грим» — Обухова Вера Петровна, стилист международного класса;

«Грим» — Опарина Ангелина Викторовна, ведущий визажист Rouge Bunny Rouge.

Программу по хореографическому искусству курирует учредитель и член правления фонда, народная артистка России, лауреат государственной премии России, прима-балерина Большого театра России, этуаль театра Ла-Скала Светлана Юрьевна Захарова. Светлана Юрьевна лично отбирала детей в «Сириус», посещала уроки и репетиции, выбирала номера для традиционного праздничного гала-концерта, который стал итогом занятий в центре.