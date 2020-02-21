Иван Макаров: Выполняя основную задачу, мы должны работать на перспективу

— Известно, что «Сахатранснефтегаз» получил хорошую оценку Главы республики Айсена Сергеевича Николаева во время отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности за прошлый год. Ознакомьте, пожалуйста, с основными видами работы и показателями прошлого года.

— В 2019 году все производственные планы выполнены. План поставки природного газа потребителям составил 1800 млн. м3. В предыдущие годы ежегодно предприятие поставляло не более 1700 млн. м3 природного газа. Этот показатель вырос за счет увеличения потребности самого крупного потребителя – ПАО «Якутскэнерго».

В рамках инвестиционной программы компании, мы продолжили работу по модернизации газоперерабатывающего завода. Модернизация завода включает в себя четыре проекта. Во-первых, строительство цеха слива налива, что означает отгрузку СУГ в автоматическом режиме. Данный цех в прошлом году был уже введен. Во-вторых, ввод резервного узла редуцирования, который заменит устаревшую газораспределительную станцию города. Этот объект практически готов, мы планируем его запустить в этом году. Третий проект – монтаж газофракционной установки с использованием турбодетандерной технологии, который позволит увеличить глубину осушки природного газа, тем самым мы усиливаем безопасность газоснабжения и увеличиваем производство СУГ, в год мы будем получать 16 тысяч тонн СУГ.

В-четвертых, производство нового для республики вида газомоторного топлива — сжиженного природного газа (СПГ). Отдельная линия нашего завода позволит нам получать в год 25 тысяч тонн СПГ, она будет введена в конце 2022 года. Объемная и капиталоемкая работа идет по графику.

Глава республики Айсен Николаев отметил хорошую работу за год и поставил задачи усилить работу по созданию инфраструктуры для расширения рынка сбыта СУГ и СПГ, определиться с перспективами Отраднинского ГКМ, усилить работы по обеспечению надежности газотранспортной системы.

— Основной вид деятельности компании – транспортировка и сбыт природного газа. Но предприятие также занимается добычей и геолого-разведочной работой нефтегазовых участков. Казалось бы, не проще ли заниматься основной деятельностью?

— Мы должны работать на перспективу. А одна из перспектив – это освоение новых месторождений. Мое убеждение, что местные компании должны участвовать в освоении нефтегазовых месторождений. Поэтому, еще работая в «Туймаада-нефть», в 2008 году мы приобрели в аукционе первый участок — Западно-Анабарский, в настоящее время «Туймаада-нефть» владеет пятью участками недр, два из них находятся в стадии разработки с участием китайского инвестора, который вложил 3,5 млрд. рублей. Надо понимать, что для промышленного освоения таких участков требуются сотни миллиардов рублей, это очень капиталоемкие проекты, и в республике нет предприятий способных привлечь столько средств. Поэтому во всем мире участие в освоении нефтегазовых месторождений предполагает участие инвесторов, при этом оставляя за собой определенную долю в проекте.

АО «Сахатранснефтегаз» владеет месторождением на Отраднинском участке, который снабжает природным газом город Ленск. Недропользователем является наше дочернее предприятие — ООО «ГДК Ленск-газ». В настоящее время, на месторождении имеется 6 скважин. Компания наращивает запасы месторождения, сейчас подтвержденные запасы составляют 34,7 млрд. м3.

Помимо этого природным газом Среднетюнгского ГКМ снабжаем три удаленных населенных пункта Вилюйского улуса.

Мы также работаем над получением лицензий на новые участки недр с целью поисков и разведки углеводородного сырья. Открытие и освоение новых месторождений позволит увеличить капитализацию компании, обеспечить дополнительный доход от реализации полезных ископаемых, расширение газификации республики и создание новых рабочих мест. В 2014 году на продажу были выставлены участки, в том числе Мурбайский, который находится смежно с нашим Отраднинским ГКМ. Мы рассчитывали приобрести данный участок, но он достался другому участнику аукциона. Мы же по результатам аукциона из четырех участков выставленных на аукцион, выиграли лицензию на Кэдэргинский участок недр. Данный участок находится в Олекминском улусе, только для геологических работ потребовалось порядка 10 млрд рублей. Тогда совет директоров, рассмотрев дальнейшее развитие участка, принял коллегиальное решение продать кэдэргинский участок. В итоге реализация прошла с выгодой для дочернего предприятия «ГДК Ленск-газ». Отмечу, что в данном проекте ни один рубль ни «Сахатранснефтегаза», ни бюджета не был потрачен. Я этот факт подчеркиваю в виду заведомо ложной публикации на сайте ТайгаПост. По этому поводу мною направлено заявление в правоохранительные органы для привлечения авторов публикации к ответственности, распространивших недостоверную информацию, порочащую деловую репутацию.

В декабре 2015 года, по итогам аукциона наша Компания приобрела лицензии на геологическое изучение и на добычу полезных ископаемых на Улугурском и Эргеджейском участках недр. Оба участка расположены на трассе прохождения магистрального газопровода «Сила Сибири» и нефтепровода «ВСТО». В соответствии с программой геологического изучения данных участков в ближайшие годы необходимо проводить работы по сейсморазведке и бурению на десятки млрд. рублей. Мы в настоящее время находимся на стадии поиска соинвестора для данных работ.

— Мы с вами беседуем накануне Дня Защитника Отечества. Что вы пожелаете сильной половине человечества?

— У нас в предприятии работает 2 200 человек, большая половина трудового коллектива – это мужчины. В этот праздничный день я, в первую очередь, выражаю огромную благодарность нашим производственникам, настоящим героям труда за самоотверженный труд. В республике природный газ пришел более полвека назад, за это время газовые сети, как магистральные, так и распределительные, устарели. Вместе с тем в связи с дальнейшей газификацией растет протяженность газопроводов, сегодня мы эксплуатируем более семи тысяч километров. Газовики без выходных и праздников работают, чтобы обеспечить надежным и бесперебойным теплом жителей республики. А это колоссальная работа, которая включает в себя и обновление газовых сетей и плановый, текущий ремонт. Постоянно происходят то утечки, то поломки газопроводов третьими лицами, которые тут же ремонтируются нашими службами. Благодаря невидимой работе газовиков, потребители, как воздух, получают бесперебойное тепло природного газа.

С удовлетворением отмечу, что мы создали хорошие условия работы и оздоровления наших сотрудников. Не зря наш коллективный договор привел в качестве примера председатель «Нефтегазстройпрофсоюза» России Александр Корчагин.

Пользуясь случаем, сердечно поздравляю работников компании и всех мужчин республики с Днем защитника Отечества!

День защитника Отечества – особенный праздник, символизирующий такие чувства, как Патриотизм и Любовь к Родине, благодаря которым наши отцы, деды, прадеды победили фашизм в Великой Отечественной Войне. Мы с глубокой благодарностью и почтением отмечаем 75-летие Великой Победы. Патриоты всегда готовы встать на защиту родного Отечества. Благодаря защитникам Родины граждане нашей страны живут в мире, трудятся во благо России и республики Саха!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов в делах на благо Отечества!