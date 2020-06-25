Иван Макаров: В единстве – сила!

Обращение генерального директора АО «Сахатранснефтегаз» к трудовому коллективу:

«Уважаемые сотрудники АО «Сахатранснефтегаз!

Началось голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Наши коллеги — вахтовики, работающие на производстве в удаленных местностях уже голосуют. Мы все, начиная с 25 июня по 1 июля 2020 года, должны выразить свое мнение в эти решающие, исторические дни голосования по поправкам в Конституции Российской Федерации.

Мы — это трудовой коллектив численностью более 2000 сотрудников, вместе с членами своих семей – большая сила, чьи голоса будут иметь важную роль для дальнейшего развития родного предприятия, республики и страны в целом.

Как вы знаете, Конституция РФ была принята в 1993 году, с тех пор многое в жизни изменилось, и логично, что для долгосрочного развития страны необходимо ввести поправки. Я уверен, что новые поправки, в случае их принятия, зададут новый импульс развития по всем направлениям жизнедеятельности, социальной, экономической политики.

Дорогие коллеги, друзья!

Своими голосами мы призываем поддержать нашего Ил Дархана А.С. Николаева в деле реализации намеченных важнейших задач и проектов по повышению качества жизни и благополучия жителей Якутии. Мы должны четко понимать, что, голосуя за поправки в Конституцию, голосуем за будущее Якутии!

Надеюсь, что вы сделаете правильный выбор для дальнейшего, уверенного развития родного предприятия! Мы в эти решающие дни должны быть едины и солидарны!»

Справка

АО «Сахатранснефтегаз» — крупная национальная нефтегазовая компания, которая занимает одну из ключевых позиций в социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия).

В состав современной, динамично развивающейся промышленной компании входят Якутский газоперерабатывающий завод, Линейно-производственное управление магистральных газопроводов, Управление газораспределительных сетей, Управление добычи и транспортировки газа в п. Кысыл-Сыр, Строительно-монтажное управление, дочернее предприятие «ГДК Ленск-газ».

Виды деятельности: добыча, переработка, транспортировка природного газа, строительство, производство СУГ.

Ежегодно потребителям поставляет около 1700 млн. м3 природного газа. Снабжает природным газом 97 населенных пунктов Якутии. Протяженность эксплуатируемых газопроводов составляет более 7 000 км.