Иван Макаров: Мы добились больших трудовых успехов!

В конце года каждое предприятие традиционно подводит итоги работы за год и ставит новые задачи. Для национальной компании «Сахатранснефтегаз» уходящий год ознаменован динамичным производством, выполнением четких задач, стоящих перед трудовым коллективом. Сегодня с основными итогами работы 2020 года знакомит генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Иван МАКАРОВ.

— С удовлетворением подчеркну, что долгожданный, волшебный праздник Нового года трудовой коллектив АО «Сахатранснефтегаз» встречает с приподнятым рабочим настроением, так как выполнены и перевыполнены намеченные производственные планы и задачи. А это в уходящем сложном году стоило нам всем больших усилий и принятия новых мер по безопасной деятельности сотрудников всех подразделений и служб Общества. Несмотря на трудности в связи с пандемией, мы в 2020 году добились больших трудовых успехов, которыми по праву гордимся.

В рамках инвестиционной программы Общества и повышения надежности газоснабжения центральных районов Якутии, в уходящем году выполнены работы эпохального значения. Известно, что газотранспортная сеть республики устарела, и последние годы мы активно ведем работу по обновлению всей артерии газоснабжения. Благодаря слаженной, грамотной работе Управления капитального строительства, Строительно-монтажного управления, и, конечно, Линейно-производственного управления магистральных газопроводов с опережением завершен ремонт участка МГ Таас-Тумус- Якутск 2 нитка, практически обновлен газопровод протяженностью 20 км. Тем самым мы успешно выполнили задачу, стоявшую перед нами долгие годы! Так же в уходящем году начаты работы по строительству 2-ой нитки МГ к г. Вилюйску. Завершены работы по реконструкции узла приема очистного устройства на 82 километре 2-ой нитки МГ Кысыл-Сыр – Мастах.

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Буквально, 21 декабря текущего года мы вместе с министром промышленности и геологии республики Максимом Терещенко открыли информационную управляющую систему объектов АО «Сахатранснефтегаз». Это итог многолетней, кропотливой работы наших инженеров! Уникальный опыт цифровизации газотранспортной системы республики на Крайнем Севере позволяет онлайн контролировать и управлять всем газовым хозяйством республики, а это, напомню, более 7000 км газопроводов, включая магистральные и распределительные сети в городах и селах, расположенных на значительном удалении друг от друга. В центральную диспетчерскую стекается вся оперативная информация производственного процесса в режиме реального времени, начиная с добычи и заканчивая распределением населению. Тем самым мы в разы увеличиваем надежность, безопасность газоснабжения и оптимизируем расходы.

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Еще одним достижением нашей компании является реализация нового подхода в работе с нашими потребителями. В период карантина мы полностью обновили работу Единого окна, за короткий срок разработаны новые механизмы по упрощению многих процедур. К примеру, потребители подают заявки, оплачивают услуги через электронные сервисы, не выходя из дома. В рамках переустройства организации мы внедрили новый многоканальный колл-центр, дающий возможность принимать звонки в условиях дистанционной работы.

В 2020 году мы продолжили работу по строительству второй очереди Якутского газоперерабатывающего завода, введены новые объекты. Продолжаем работу на долгосрочную перспективу путем освоения новых месторождений.

Все подразделения и службы, несмотря на пандемию, работали в наступательном темпе, выполняя стоящие перед ними задачи. И, как итог, в 2020 году план поставки газа потребителям выполнили на 106 %.

Уходящий год преподнес нам еще один достойный итог целенаправленной работы: АО «Сахатранснефтегаз» одержал победу в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной ответственности» в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы».

Я выражаю огромную благодарность всем членам трудового коллектива АО «Сахатранснефтегаз» за большую ответственность, самоотверженный труд, честь и достоинство быть Газовиком. Что может быть благороднее миссии, чем давать тепло и свет на Крайнем Севере! Я горжусь каждым сотрудником нашей компании!

Желаю самого главного – крепкого здоровья, дальнейших успехов в труде, исполнения намеченных планов, благосостояния, счастья в личной жизни!