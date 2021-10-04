04.10.2021
10:26
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Красота & Здоровье

Иван Луцкан выходит в прямой эфир

Главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Петрович ЛУЦКАН 4 октября 2021 г. проведет прямой эфир на официальных страницах Администрации главы и правительства республики SakhaGov в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Иван Луцкан ответит на все актуальные вопросы, связанные с работой республиканской офтальмологической клинической больницы, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте Sakhagov.

Начало — в 17.00 час.

Ссылки на эфир:

Одноклассники — https://ok.ru/sakhagov/topic/154071385386416

Вконтакте —  https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_19149

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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