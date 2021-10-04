Иван Луцкан выходит в прямой эфир

Главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Петрович ЛУЦКАН 4 октября 2021 г. проведет прямой эфир на официальных страницах Администрации главы и правительства республики SakhaGov в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Иван Луцкан ответит на все актуальные вопросы, связанные с работой республиканской офтальмологической клинической больницы, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте Sakhagov. Начало — в 17.00 час. Ссылки на эфир: Одноклассники — https://ok.ru/sakhagov/topic/154071385386416 Вконтакте — https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_19149

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

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