Иван Луцкан: В Якутии грядет прорыв по пересадке роговицы

4 октября главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван ЛУЦКАН провел прямой эфир на официальных страницах Администрации главы и правительства республики SakhaGov в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Во время часового эфира Иван Петрович ответил на вопросы зрителей, рассказал о работе республиканской офтальмологической клинической больницы. Поступило множество вопросов о лазерной коррекции зрения, о работе филиалов в улусах, об условиях поступления в стационар, о ситуации с COVID-19 и множество других, на которые Иван Петрович дал развернутые, четкие ответы.

В ходе прямого эфира стало ясно, что республиканская офтальмологическая клиническая больница динамично развивается, оптимизируя свою работу и находя новые, смелые решения проблем. 2021 год еще не закончился, но уже сейчас ясно, что он стал прорывным.

За последний год в рамках программ по развитию здравоохранения и программы, связанной со страховой медициной, года здоровья, объявленного главой республики Айсеном НИКОЛАЕВЫМ, в больницу поступило несколько единиц очень важного оборудования на сумму 53 миллиона рублей. Это два наркозных аппарата, новый офтальмологический комбайн, щелевые лампы, два аппарата ИВЛ, кислородные концентраторы, операционные столы, медицинская мебель и др.

В этом году был запущен образовательный центр «Кругозор», где проходит повышение квалификации врачи и медсестры на базе офтальмологической больницы.

Открыт «Глаукомный центр». Два специалиста будут заниматься конкретно этим вопросом, вести больных по месту жительства. Также офтальмологическая больница создала по своему ноу-хау портал для ведения регистра глаукомных больных с возможностью обратной связи с врачами.

По приказу Минздрава ведется работа, которая позволит заготавливать донорскую роговицу, ранее доставляемую только из Москвы, непосредственно в Якутске. Поэтому в плане пересадки роговицы следующий год станет прорывным.

На днях Иван Луцкан сообщил в соцсети, что впервые в Якутии на базе ЯРОКБ прошла операция по кератопластике, то есть трансплантации роговицы под ФЕМТО-лазерным сопровождением. Пациенту была пересажена донорская роговица, заказанная в Москве. Операцию проводил якутский хирург Иннокентий БЕЛОЛЮБСКИЙ, врач-анестезиолог Валерия ФОМИНА. Операция прошла успешно, результат налицо. Пациент счастлив и поделился своими впечатлениями с главой республики Айсеном НИКОЛАЕВЫМ во время его визита в больницу. На этой операции было задействовано новое оборудование, полученное в рамках Года здоровья в Якутии.

Иван Луцкан назвал это историческим событием, которое теперь станет обычным делом в учреждении и пациентам не придется выезжать за пределы республики. Главный врач поблагодарил всех врачей, медсестер и санитарок, причастных к событию.

СПРАВКА:

Кератопластика, то есть трансплантация роговицы, пересадка роговицы – это хирургическая операция на роговице, в ходе которой поврежденный участок роговицы пациента заменяется донорским трансплантатом. Целью данной операции является восстановление формы и прозрачности роговицы и повышение остроты зрения. ЯРОКБ имеет соответствующую лицензию на оказание специализированной помощи.

В конце эфира Иван ЛУЦКАН от всей души поздравил коллег с Международным днем врача и поблагодарил за самоотверженный труд во имя здоровья людей.

Прямой эфир сохранен на официальных страницах Администрации главы и правительства республики SakhaGov в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и находится в свободном доступе для просмотра.