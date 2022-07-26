Иван Луцкан с рабочим визитом посетил Вилюйск

С рабочим визитом в город Вилюйск приезжал Иван Луцкан, заместитель секретаря РО, член Президиума регионального политического совета ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы.

Иван Луцкан осмотрел Вилюйскую общеобразовательную школу №1 им. Г.И. Чиряева, где по линии партии «Единая Россия» и Минпросвещения идет капитальный ремонт образовательного учреждения. Со слов инженера подрядной организации Владимира СТЕПАНОВА, весь объем запланированной работы будет выполнен в срок. К началу учебного года, дети пойдут учиться в обновленную школу.

Также Иван Петрович совместно с главным врачом Егором Анатольевичем побывали в строящемся больничном комплексе на 73 койки с общим и хирургическим отделениями, а также встретились с руководством отдела внутренних дел по Вилюйскому району.

«Цель моего визита, это в первую очередь профессиональная деятельность. Мы с Вилюйским районом давно планируем открыть здесь филиал офтальмологической помощи в новом строящемся комплексе. Также в рамках нашей договоренности весной этого года, здесь уже работали хирурги – офтальмологи. Удачно провели более 30 операций. В основном для пожилых жителей улуса с диагнозом катаракты. Буквально в августе текущего года к вам в Вилюйский улус приедет мобильный комплекс на базе «КАМАЗ» с целью проведения специфической диагностики среди населения района. С учетом высокой квалификации наших специалистов, мы можем этот процесс организовать и на ранних стадиях выявить ряд заболеваний, и вовремя оказать медицинскую помощь, тем самым сохранить зрение людям, которые проживают в отдалённых поселениях. Планируем открыть в улусе кабинет охраны зрения для детей с новым оборудованием в рамках программы «Развитие оказание офтальмологической помощи» в Республике Саха (Якутия) до 2024 г», — сказал Иван Луцкан.



