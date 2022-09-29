29.09.2022
15:14
452

Желток

Иван Луцкан продляет лето 😊

Приехал Николай Захаров убирать свои «клумбы-захаровки», а я ему говорю: «Погоди, цветут же еще. Давай продлим лето». Согласился Николай. Назвали цветник — «Прощай, лето», пишет в своем телеграм-канале Иван Луцкан.

Фото: https://t.me/doctorlutskan
Источник: https://t.me/doctorlutskan

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