Иван Луцкан продляет лето 😊

Приехал Николай Захаров убирать свои «клумбы-захаровки», а я ему говорю: «Погоди, цветут же еще. Давай продлим лето». Согласился Николай. Назвали цветник — «Прощай, лето», пишет в своем телеграм-канале Иван Луцкан.

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