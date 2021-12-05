Иван Луцкан об итогах Съезда Единой России

«Глава комиссии Генерального Совета «Единой России» по вопросам здравоохранения, главврач городской клинической больницы № 40 Денис Проценко обозначил ключевые приоритеты, над которыми будет работать его комиссия. О них он рассказал, выступая на третьем, заключительном этапе Съезда «Единой России. Партия всегда ставила одним из приоритетов работы — развитие системы здравоохранения.

В нашей Республике Саха (Якутия) при поддержке партии за последние десятилетия появились такие крупные медицинские объекты, как, например, Перинатальный центр. Сейчас на стадии завершения строительство второго республиканского онкологического диспансера. Кроме этого в конце этого года будет сдан, а в следующем году запущен кардиологический диспансер.

Так же у нас удачно прошла программа модернизации здравоохранения, в рамках которой на миллиарды рублей в первичную систему здравоохранения были поставлены новые единицы медицинского оборудования, так же поступают компьютерные, магнитно-резонансные томографы.

Все это говорит о том, что у жителей Якутии появилась возможность получать качественную диагностическую медицинскую помощь — своевременно диагностировать большое количество опасных заболеваний, в частности, онкологических, на начальных стадиях процесса. Таким образом, повышается своевременность начала лечения и соответственно увеличивается продолжительность жизни в республике.

Хочется еще отметить и вопросы цифровизации системы здравоохранения. Внедрена единая медицинско-информационная система. Единый цифровой контур сейчас находится на стадии внедрения и люди это уже могут ощущать, например, когда через портал «Госуслуги» приходит информация о том, как прошла вакцинация от коронавируса. В скором времени появится возможность выгружать из своего личного кабинета всю информацию о здоровье, все выписки, все посещения врачей, тем самым, сократится их срок пребывания в больнице, за личными справками. Это все скажется на удобстве самого человека.

Партия всегда ставила во главу своей деятельности человека, его здоровье. Комиссия, которая сейчас создана при партии, будет заниматься внедрением новых стандартов, новых форматов, проектов — медицина не стоит на месте, она всегда развивается. Мы должны двигаться в ногу со временем — Партия «Единая Россия» будет локомотивом в этом движении» — отмечает Иван Луцкан, делегат от Якутии на XX Съезде партии.