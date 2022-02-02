Иван Луцкан: О наболевшем собачьем вопросе

Иван Луцкан высказал свое мнение в Фейсбуке и вызвал очередную полемику на «собачью» тему:

— Сделал вывод, что большинство говорит о нем, но корень проблемы не видит. А проблема ведь в нас самих. Собак к нам не с Луны или Америки отправляют, это все наши собачки, которые вдруг перестают нам быть нужны, например, после дачного сезона. Конечно в Закон N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» необходимо вносить корректировки, кстати, об этом я говорил на съезде партии ЕР Владимиру Бурматову и тогда он с этим согласился. Но суть ведь закона направлена на гуманное отношение к животным и это важно, а мы прямо всё в радикализм: расстрелять, убить, отравить, уничтожить: сегодня собак, а завтра кого? Будет замкнутый круг.

Сейчас много споров о финансировании, а ведь источник есть, только его надо узаконить. Предлагаю: всех собак, за исключением миниатюрных, поставить на учет, обеспечить условия для такой регистрации, сделать ее бесплатной, без толкучек, через Госуслуги, дать срок владельцам собак в течение года это сделать, и после переходного периода, если такой регистрации нет, то установить заоблачные штрафы, например, в 1 млн рублей за отсутствие регистрации, штрафы за самовыгул в городе, без намордника, выкинул собаку, по коду узнали владельца, штраф впаяли и.т.д, также установить крупные штрафы управляющим компаниям за открытые санитарные точки, откуда собаки берут еду: сделать средства от штрафов целевыми: отправлять на строительство приютов, отлов и содержание животных, организацию работы учетных органов и инспекций. Пусть те, кто безответственно относится к животным и несёт ответственность перед законом. И конечно нам всем надо повышать культуру.