Иван Купала 2020: традиции и что нельзя делать

Иван Купала — народный праздник в России, посвящённый летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы и отмечаемый в ночь с 6 на 7 июля.

По времени проведения совпадает с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи. В календарном цикле симметричен Рождеству (Коляде).

Дохристианское название праздника неизвестно. Название Иван Купала имеет народно-христианское происхождение и является славянским вариантом имени Иоанн Креститель, поскольку эпитет Иоанна переводится с греческого как «купатель, погружатель» (греч. βαπτιστής). Выбор именно глагола купать для перевода эпитета «креститель» был обусловлен и собственно славянскими представлениями: праслав. kǫpati обозначало ритуальное омовение, очищение, которое осуществлялось в открытых водоёмах.

В этот день было принято молиться святому Иоанну Крестителю при головной боли и за детей.

Ночь на Ивана Купалу заполнена обрядами, связанными с водой, огнём и травами. Основная часть купальских обрядов производится ночью. Считалось обязательным к празднику искупаться до захода солнца: на севере русские чаще в банях, а на юге — в реках и озёрах. Ближе к закату, на возвышенностях или у рек, разжигались костры. Порой огонь добывали древним способом — трением дерева о дерево.

В ночь на Ивана Купалу выбирались «суженые» и совершались брачные обряды: прыганье через костёр взявшись за руки, обмен венками (венок — символ девичества), поиски цветка папоротника и купание в утренней росе. В этот день «опахивались сельские дороги, чтобы „сваты скорее приезжали“, или прокладывали борозду к дому парня, чтобы он быстрее посватался».

Накануне праздника Ивана Купала — вечером 6 июля — нужно обязательно прийти к водоему, но купаться нельзя.

Согласно поверьям, купаться можно только с 7 июля. Именно в этот день водоемы очищены от нечисти, которая может утащить на дно.

Кроме того, праздник Ивана Купала нужно встретить в чистоте, поэтому 6 июля нужно убрать в доме.

На восходе солнца 7 июля нужно умыться или искупаться в реке.

Также в ночь на Ивана Купала знахари собирали травы, поскольку верили, что именно в это время они наполнены целебной силой. Особым спросом пользовались тысячелистник, зверобой и ромашка. Развешенные по дому, эти травы будут настоящими оберегами семьи.

Кроме того, в купальскую ночь принято гадать на суженого. Для гадания собирают специальные цветы – богатки. Найдя этот цветок, девушка клала его под подушку. Если бутон распустится, девушка скоро выйдет замуж. Увядший бутон говорил о том, что ближайший год замужества не будет.

Также на Ивана Купала девушки плели венки из 12 видов растений и пускали их по воде. Если венок утонет, девушка не выйдет замуж в этом году; если отплывет от берега – жених ходит совсем близко.

К слову, если женщина или девушка праздновала Ивана Купала и не побывала у вечернего костра, ее могли посчитать ведьмой.

Наши предки верили, что на Ивана Купала просыпается всякая лесная нечисть, поэтому говорят, что в эту ночь нельзя спать.

По обычаю, на Ивана Купала лучше ничего не отдавать, не продавать и не занимать, иначе семья может обеднеть.

Также считалось, что, если найти на дороге деньги, их ни в коем случае нельзя брать.

Также в купальскую ночь беременным, детям и пожилым следует держаться подальше от воды.