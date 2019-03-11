Иван Кривогорницын: «Ганнибал» со временем станет культовым фильмом»

27 марта в кинотеатре «Лена» пройдет необычная премьера. Зрители увидят на экране документальный фильм «Ганнибал» о легендарной якутской рок-группе «Хардыы». Фильм представят режиссер Иван Кривогорницын и сам герой фильма, солист Гаврил Колесов aka Ганнибал.

Группу «Хардыы» из села Майя вспомнят те, кто был молод в 90-е годы. Именно на те времена пришелся пик расцвета коллектива, который участвовал на различных фестивалях и выезжал на гастроли. Гаврил Колесов — фронтмен группы, автор ее текстов и музыки. В преддверии своего 50-летнего юбилея солист обратился к своему земляку, известному режиссеру Ивану Кривогорницыну, с просьбой снять о нем передачу.

Иван Кривогорницын, режиссер фильма «Ганнибал»:

— Я согласился и сначала снимал репетиции группы. Но затем это переросло в желание снять документальный фильм. Соответственно, изменился жанр съемок, работа затянулась на целых пять лет. Снимал методом наблюдения, сохраняя все настоящие качества документального кино как искусства. В фильме нет ни одного постановочного кадра. Участники группы хорошо меня знали, поэтому вели себя в кадре так же, как и в обычной жизни. В прошлом году закончил, смонтировал и начал участвовать в фестивалях.

К настоящему времени «Ганнибал» уже получил спецприз жюри «За любовь и сострадание к человеку» на Всероссийском фестивале документального кино «Россия», а также отобран в лонглист премии «Золотой орел», в жанре неигрового кино.

Иван Кривогорницын, режиссер фильма «Ганнибал»:

— На фестивале фильм вызвал живой отклик, достаточно жесткий. Некоторые люди не выдерживали и выходили из зала, потому что они не могли выдержать эмоционального накала «Ганнибала». Большей половины группы в живых уже нет. Из первоначального состава осталось только два человека.

Я считаю, что фильм никого не оставит равнодушным: то как снято, их образ жизни, качество картинки — кому-то понравится, кому-то нет. Фильм специально был снят в формате 4:3 , практически полупрофессиональной камерой, чтобы показать грязноватую картинку, чтобы не было прилизанной картинки, чтобы передать настоящее настроение, чтобы люди физически почувствовали грязь и тесноту.

Это социальный фильм, не для развлечения, а для ума, души, сердца. Фильм хочет показать, что скрывается за творчеством таких людей, в силу каких обстоятельств герои живут таким образом. Это не означает, что они плохие или хорошие, их надо просто принимать. Они абсолютно талантливые и свободные люди, чье творчество и жизнь — это единое целое, сплетенное в единую канву.

Меня удивило, что после фильма меня нашел председатель жюри, питерский режиссер Сергей Снежкин (режиссер «Убойной силы», «Похороните меня за плинтусом») и сказал: «Спасибо, что вы привезли этот фильм», он был буквально потрясен.

— У кого найдет отклик фильм «Ганнибал»?

— Если судить по фестивалям, у молодежи в первую очередь. Их задевают свободный образ жизни, мысли, настоящая, искренняя музыка. Кстати, из русскоязычной публики фестивалей старшее поколение очень прониклось симпатией и жалостью к героям фильма. После показа ко мне подходили и спрашивали, что же произошло, как теперь сложилась жизнь у Ганнибала. Что касается местного зрителя, то здесь, в Якутии, он адресован тому поколению, чья молодость прошла в 90-е годы. Конечно, должно понравиться молодежи. Образы героев фильма — не образец для подражания, но люди должны знать, что такая жизнь существует, что все происходит не только в центре долины Туймаада, а буквально здесь рядом, в районе.

Я думаю, это будет полезный фильм, а со временем превратится в культовый. Его надо обязательно посмотреть.

— Вы сами ценитель творчества «Хардыы»?

— Можно сказать поклонник. Их игра сильно отличалась от всех групп, жесткий панк-рок, с элементами самобытных якутских песен. Особенно впечатляла самобытность самого Ганнибала, который писал очень хорошие тексты. Творчество «Хардыы» нашло одобрение среди музыкальных критиков Москвы и Санкт-Петербурга, они их очень хвалили.

— Как воспринял фильм сам Гаврил Колесов-Ганнибал?

— Конечно, когда съемки растянулись на пять лет, Ганнибал потерял надежду, что фильм закончится. Затем он сперва посмотрел черновой вариант годичной давности, а потом уже в кинотеатре. На большом экране фильм совсем по другому смотрится, он сам удивился.

— Довольны ли вы фильмом?

— Мне жаль, что большинства ребят уже нет с нами, их надо было снимать лет 10-15 назад. Но всему свое время.

— Желаем «Ганнибалу» успехов на кинофестивалях. Поделитесь дальнейшими творческими планами.

— Сейчас снимаю про еще одного жителя села Майя, тоже очень интересного человека. Также хочу снять игровой фильм.

Показ фильма пройдет в кинотеатре «Лена» 27 марта.