Иван Колодезников: Школа политобразования – вещь очень нужная

Усть-алданские активисты с большим воодушевлением встретили лекторов и модераторов Школы политического актива ЯРО ВПП «Единая Россия». Своим мнением делится заместитель Секретаря Политсовета Усть-Алданского отделения Партии Иван КОЛОДЕЗНИКОВ.

«Для усть-алданцев повышение образования, как говорится, из первых рук – вещь очень нужная, — говорит Иван Колодезников. – От 1-го заместителя руководителя исполнительного комитета ЯРО ВПП «Единая Россия» Александра Ильина узнали о новых направлениях и целях в нашей работе. Услышали, как участвовать в интерактивной платформе «Избиратель-депутат». Заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Айталина Нестерова внятно объяснила, как мы должны взаимодействовать с коллегами из других районов, постоянно быть на связи, обмениваться информацией. Детально продемонстрировала, как организовать работу в новом медиаинформационном пространстве по линии работы партийного актива».

Иван Иванович отметил лекцию члена регионального штаба ЯРО ВОО «Молодая Гвардия «Единой России» Жаклин Алексеевой и похвалил активную работу перспективных молодых партийцев: руководителя «МГЕР» в Усть-Алданском районе Федора Карманова, секретаря Сырдахского отделения Лию Бурцеву, Батагайского Веронику Сивцеву, Арылахского Надежду Докторову, которую выдвигали делегатом съезда Партии в 2013 году.

Всего участвовать в Школе политического образования прибыли более шести десятков усть-алданцев. В конце мероприятия произошел приятный и волнительный момент: новым членам «Единой России» 1-й заместитель руководителя исполнительного комитета ЯРО ВПП «Единая Россия» Александр Ильин торжественно вручил партийные билеты, а все слушатели получили сертификаты об участии в ШПО.