Иван Иннокентьев даст мастер класс в «Школе драматургов Арктики»

Уже в эту пятницу прозаик, драматург Иван Иннокентьев в рамках проекта «Школа драматургов Арктики» в прямом эфире даст мастер-класс молодым писателям и расскажет о том, какое напутствие в свое время он получил от Валентина Распутина как начинающий литератор. «Готовьтесь к трудной жизни», — сказал ему мэтр большой литературы. А в чем это заключается, можно будет узнать из уст самого Ивана Ивановича.

К прямому эфиру подключится Городская библиотека имени Белинского и Союз молодых писателей, которые смогут поговорить с автором и, конечно, задать ему свои вопросы. То же самое смогут сделать и все остальные участники мастер-класса. Звоните, записывайтесь. Три самых интересных из них будут отмечены: писатель подарит участникам мастер-класса свои книги с автографами.

Мастер-класс будет транслироваться по YouTube каналу Автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Музейный комплекс «Моя история»»: РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ — ЯКУТСК. Проект «Школа драматургов Арктики» (автор-заявитель деятель культуры Мила Кудряшова, Санкт Петербург) осуществляется с помощью Фонда Президентских грантов. Исполнитель проекта: Региональная общественная организация «Моя история». Основной партнер проекта: АУ РС (Я) «МК «Моя история»» (Исторический мультимедийный парк «Россия — Моя история»).