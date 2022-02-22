Иван Горохов о помощи жителям ДНР и ЛНР

Заместитель председателя Общественной палаты Республики Саха (Якутия), член Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахаада-спорт» Иван Горохов считает, что массовые выезды жителей из Донецкой и Луганской народных республик говорят о серьезности ситуации.

Напомним, глава Якутии Айсен Николаев одним из первых откликнулся и четко обозначил, сколько человек может принять регион.

«События, которые разворачиваются сегодня в ДНР и ЛНР, никого не оставляют безучастными. Мы должны понимать, что жители этих республик – это наши соотечественники, и их статус говорит о том, что им необходима помощь. Эвакуируются женщины с детьми и пожилые люди – самый незащищенный слой населения.

У многих из нас есть родные, знакомые и друзья, которые сейчас там находятся и пытаются сохранить свои жизни. Только подумайте, люди бросают все, что нажили за долгие годы: дома, скот, сады, уезжают только с одними сумками, чтобы сохранить свою жизнь. Только угроза жизни может заставить мирных жителей покинуть свои дома и искать убежища в России.

Мы, якутяне, всегда отличались чувством сострадания и милосердия и это не раз доказывали.

На сегодняшний день, границу пересекли более 60 тысяч людей. Они проходят через границу в Ростовской области. Огромный трафик, который не может выдержать маленькая область. По данным ТАСС, многие губернаторы, которые выразили слова готовности принять беженцев, уже подготовили пункты временного размещения, объявили сбор гуманитарной помощи и готовят образовательные учреждения для обучения прибывших детей», — говорит Иван Горохов.

Прием гуманитарной помощи осуществляется по адресу:

г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, 2 этаж, актовый зал (Ресурсный центр добровольчества Якутии).

График работы пункта — ежедневно с 10:00 до 20:00. Принести вещи можно и в иное время по предварительному согласованию с координаторами.

Контактные телефоны штаба:

+74112-50-88-93, +74112-50-88-92.город Якутск, ул. Курашова, 24, кабинет 401.