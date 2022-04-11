Иван Белолюбский объяснил, почему Егор Филиппов пропустит Игры Дыгына

Егор ФИЛИППОВ из Хангаласского улуса в этом году не сможет выступить на Играх Дыгына. Напомним, что он является пятикратным победителем этого престижного турнира. Причину выбывания лидера республики по национальному многоборью ЯСИА прокомментировал личный тренер спортсмена Иван БЕЛОЛЮБСКИЙ.

— Егор из-за травмы не может полноценно тренироваться. Повреждения довольно серьезные, требуют лечения. Если хорошо пройдет реабилитацию, восстановление, то, возможно, в следующем году вернется на Игры Дыгына, поэтому интрига еще сохраняется, — сказал Иван Белолюбский.

Напомним, что Егор Филиппов является пятикратным победителем Игр Дыгына, трехкратным обладателем Кубка чемпиона. Спортсмену 31 год, согласно положению Игр Дыгына, в соревновании могут участвовать атлеты до 40 лет.

На сегодняшний день известны имена обладателей семи путевок на Игры Дыгына — Алексей УВАРОВСКИЙ, Владимир ШОЛОГОНОВ, Айсен БОТУЕВ (по итогам чемпионата республики), Вячеслав ДЬЯКОНОВ, Николай МАТАННАНОВ, Дьулустан НОГОВИЦЫН, Артем ВАРДАНЯН (по итогам Кубка чемпиона). Егор Филиппов обладал путевкой как победитель прошлогодних Игр. Поэтому к четырем планированным путевкам, которые должны были быть разыграны на втором отборочном этапе в Якутске в конце апреля, прибавится еще одна дополнительная квота.