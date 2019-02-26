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26 февраля 2019, 20:23
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IV республиканский Методический турнир учительских команд

АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» проводит с 26 февраля по 1 марта 2019 в г. Якутске республиканский  Методический турнир учительских команд. Мероприятие проводится ежегодно с целью выявления и продвижения эффективных моделей инновационной педагогической практики в соответствии с ФГОС ОО. Презентация новых педагогических компетенций, востребованных в современном обществе – вот главная миссия, которую несет Методический турнир. Девиз Метотура: «Умное образование — умный регион».

По итогам заочного тура в финал республиканского Методического турнира учительских команд вышли следующие: Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский, Амгинский, Таттинский, Намский, Чурапчинский, Олекминский, Сунтарский и Нюрбинский улусы. И завершает список команд-участниц финала, самая отдаленная по расположению, команда Жиганского улуса из Арктической зоны республики. Таким образом, сегодня, 26 февраля, в турнире принимают участие 10 команд.

Ровно в 9.30 утра началась Церемония открытия IV республиканского Метотура. В своей приветственной речи директор ИРОиПК, д.п.н. Галина Ивановна Алексеева выразила надежду на активное применение командами современных образовательных технологий.

Сегодня в Институте внедряются новые виды повышения квалификации для учителей: с помощью «Личного кабинета» педагог имеет возможность проектировать индивидуальный
образовательный маршрут, выбрать время и место обучения в любое удобное для него время.

«Современный педагог должен обладать цифровой грамотностью, способностью создавать и применять контент посредством цифровых технологий. Для этого созданы все условия у нас» — подчеркнула Галина Ивановна.

После открытия сразу состоялась «Презентация команды: Расскажи мне о себе» — 1-ое конкурсное задание. По решению Жюри 1-е место заняла команда Олекминского района, 2-е – Алданский район и 3-е почетное место – команда Сунтарского улуса.

Во второй половине дня команды представили свой «Образовательный проект» — 2-е конкурсное задание. Новизна данного этапа заключалась в том, что проект разрабатывался адресно для конкретно предложенных школ и с участием его представителя – так называемого Тьютора. В качестве Тьюторов в зале находились директора, заместители директоров школ ГО «г.Якутск»: школы №21, №23, №1, №12, Хатасская и Тулагинская агрошколы, «Айыы кыһата», ЯГНГ и Хамагаттинская, Партизанская СОШ Намского улуса.

Защита проектов оценивалась по 5 критериям: исследовательская деятельность, актуальность и реалистичность проекта наряду с результативностью и продуктивностью, языковая культура вместе с оригинальностью и творчеством подачи Проекта.

Жюри распределило места следующим образом: впереди всех оказались Олекминский улус – 1 место, Нюрбинский – 2 место и 3-е – Мегино_Кангаласский. Итак, по итогам 1-го, 2-го этапов Метотура лидирует команда Олекминского улуса под руководством Иннокентия Малгарова, заместителя директора Токкинской СОШ, абсолютного победителя республиканского конкурса «Учитель года-2014».

1-й день Метотура завершился рефлексией, который традиционно провел Николай Иннокентьевич Бугаев, 1-й заместитель директора ИРОиПК, к.филол.н.

2-й день Метотура состоится завтра, 27 февраля, в актовом зале МОБУ “Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2” ГО «г. Якутск», и начнется с 3-го конкурсного задания — «Час с классом», т.е. урока.

Источник: Отдел по связям с общественностью ИРОиПК
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