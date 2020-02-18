IV Международный музыкальный фестиваль «Евразия. Диалог. Классика»: Программа

С 23 по 29 февраля в Высшей школе музыки РС(Я) пройдет IV Международный музыкальный фестиваль «Евразия. Диалог. Классика».

В программе фестиваля концерты симфонической и камерной музыки, IV Международный симфонический семинар-форум молодых композиторов, музыкальных критиков, исполнителей и симфонических дирижеров, организуемый Международной гильдией молодых музыкантов «МеждународМолОт» Российского музыкального союза (РМС), международный конкурс музыкантов (номинации: фортепиано, скрипка, виолончель).

25 февраля симфонический оркестр государственной филармонии Республики Саха (Якутия) представит произведения авторов разных стран (Россия, Южная Корея, Япония, Польша, Норвегия, Монголия и др.) – «Музыка современных композиторов Евразии».

29 февраля симфонический оркестр ВШМ РС(Я) представит программу – «Музыка современных молодых композиторов». Также в программе фестиваля круглый стол, литературный вечер, медиа-выставка и другие мероприятия, посвященные культуре, искусству Республики Корея.

Российский музыкальный союз (РМС), Международная гильдия молодых музыкантов «МеждународМолОт» Российского музыкального союза, Высшая школа музыки (институт) Республики Саха (Якутия) им. В. А. Босикова, Союз композиторов Республики Саха (Якутия), Белорусско-российская ассоциация современной музыки проведут IV Международный Дальневосточный симфонический семинар-форум «Цех» в рамках IV Международного музыкального фестиваля «Евразия. Диалог. Классика». Семинар-форум пройдет на базе Высшей школы музыки РС(Я) с 23 по 29 февраля 2020 года.

В рамках творческих мастерских состоятся мероприятия:

1. Симфонический концерт оркестра государственной филармонии РС (Я) с мировыми премьерами российских и зарубежных авторов, а также два симфонических концерта оркестра ВШМ РС (Я) из произведений участников и гостей форума, написанных во время работы в рамках семинара.

2. Образовательные лекционные циклы, мастер-классы и практикумы для молодых композиторов, исполнителей и музыковедов

3. Практические встречи и работа с дирижерами симфонического оркестра

4. Работа участников форума над созданием новых симфонических партитур, репетиции с симфоническим оркестром в процессе написания сочинения

5. Презентация новейших авторских образовательных программ приглашенных мастеров форума

Образовательную часть форума осуществляют приглашенные мастера:

Ярослав СУДЗИЛОВСКИЙ (Москва) – композитор, Член Совета СК РФ, Член Совета РМС, Председатель МГММ «МеждународМолОт» РМС, Создатель Молодежного отделения СК РФ (МолОт), художественный руководитель Международных мастерских МГММ «МеждународМолОт» РМС, руководитель семинарских программ МГММ «МеждународМолОт» РМС

Георг ХАЙДУ (Германия) – композитор, профессор Высшей школы музыки и театра Гамбурга, заведующий кафедрой цифровой музыки

Снежана ПЫСЛАРЬ (Молдова) – композитор, преподаватель Академии музыки, театра и изобразительных искусств Молдовы, доктор искусствоведения и культурологии, член Коллегии МГММ «МеждународМолОт» РМС

Дмитрий ЛЫБИН (Беларусь) – композитор, президент Белорусского общества современной музыки, член Коллегии МГММ «МеждународМолОт» РМС

Богдан КОРОЛЕК (Екатеринбург – Санкт-Петербург) – музыкальный критик, помощник художественного руководителя «Урал-Балета»

Сергей СУДЗИЛОВСКИЙ (Москва) – виолончелист, народный артист РФ, лауреат VI международного конкурса им. П. И. Чайковского в Москве (СССР)

Алтангэрэл ХИШИГТОГТОХ (Монголия) – композитор, член коллегии МГММ «МеждународМолОт» РМС, доцент Монгольской национальной консерватории, декан кафедры композиции и теории музыки и композиции Монгольской национальной консерватории

Шарафсэрэн ТСЕРЕНДЖИГМЕТ (Монголия) – пианист, лауреат международных конкурсов, руководитель международного отдела Монгольской национальной консерватории

Николай МИХЕЕВ (Якутск) – композитор, отличник образования РС (Я), председатель СахаМолОта, член Коллегии МГММ «МеждународМолОт» РМС

Константин МАРСААН (Якутск) – кинорежиссер, один из основателей якутского национального кинематографа

Александра ХМЕЛЕВСКА (Польша) – композитор, председатель Союза молодых композиторов Польши

Йигиттетс Штайнер (Норвегия) – композитор, руководитель молодежной композиторской группы союза композиторов Норвегии «NyMusikks komponistgruppe”

Владимир КСЕНОФОНТОВ (РС (Я), РФ) – композитор, лауреат государственной премии РС (Я), заслуженный деятель искусств

Ожидается приезд Александра Леонидовича Клевицкого — генерального директора Российского музыкального союза, композитора и дирижера

Группы семинара в соц. сетях:

ВК https://vk.com/event191338761

Instagram:https://www.instagram.com/tseh2020/

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Программа IV Международного музыкального фестиваля

«Евразия. Диалог. Классика» 23 – 29 февраля 2020 г.

№ Дата/День

Время Мероприятие / Участники Место проведения 1 23-29 Февраля



IV Международный Дальневосточный симфонический семинар-форум Международных Творческих Мастерских МГММ «МеждународМолОт» Российского муз. Союза Лекции, семинары, мастер-классы, презентации авторских образовательных программ. Мастера — композиторы из России, Кореи, Германии, Польши, Норвегии, Белоруссии, Молдовы, Монголии. ВШМ РС(Я) ш. Покровское 16, д.2 (автобус № 101) 2 24-29 февраля

Медиа-выставка «Корея»

ВШМ РС(Я) Адм.корпус 3 25 февраля Вт. 18:30 Музыка современных композиторов Евразии Концерт Гос. симфонического оркестра «Symphonica ARTica» Филармонии Якутии. Дирижер Наталья Базалева Композиторы: Chol Woo David (Корея), Андерс Тергундруд Рёхол (Норвегия), Дариуш Пшебыльский (Польша), Алтынгэрэл Хишигдогтохып (Монголия), Алексей Пилатов (Беларусь), Борис Тищенко (С-Петербург), Ярослав Судзиловский (Москва), , Николай Михеев (Якутск) К/З ДШИ №1 ул. Ярославского, 27 4 26 февраля Ср. 15:00 Концерт виолончельной музыки Сергей Судзиловский, виолончель (Москва) Шарафсэрэн Тсеренджигмет, форт., (Монголия) К/З ВШМ 5 27февраля Чт. 10:00 «Поэзия бамбуковых рощ» Литературный вечер ВШМ РС(Я)

6 27 февраля Чт. 14:00 Круглый стол «Корея – Якутия: пути сближения и перспективы» С участием Papk Young Il, доктор, профессор, университет г.Сеул, Lee Gooho, директор «Veraco» (РК) СВФУ Зал ученого совета ул.Белинского, 58 7 27 февраля Чт. 17:00 (18:00) «Секреты корейской кухни» Совместно с рестораном «Skyhouse» Лена Хванг Ресторан «Skyhouse» 8 29 февраля Сб.

Закрытие ММФ «Евразия. Диалог. Классика» Музыка молодых современных композиторов….. Симфонический оркестр ВШМ РС(Я), дирижер Павел Васьковский К/З ВШМ РС(Я)



Художественный руководитель фестиваля – Но Тэ Чол (Республика Корея)

Исполнительный директор фестиваля — Чигирев С.В.

Координатор – Пестряков А.В.

Справки по тел.: 8(4112) 316-003