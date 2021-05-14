Итоговый список участников праймериз

14 мая состоялось заседание организационного комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

По итогам заседания сформированы списки кандидатов, участников предварительного голосования.

«Когда партия запускала открытый отбор кандидатур, главными задачами ставили открытость и эффективность. Чтобы в нем могли принимать участие не только члены «Единой России», но и беспартийные. Хочу отметить высокую заинтересованность кандидатов, подали заявления 31 человек, из них в итоговый список кандидатов вошли 13 человек по одномандатному округу и 13 по списку.

Наша партия единственная выбирает своих кандидатов вместе с жителями республики, в этом году – в электронном голосовании. На данный момент идет регистрация выборщиков на сайте https://pg.er.ru/, электронное голосование пройдет с 24 по 30 мая», — отмечает политконсультант РИК Петр Шамаев.