14.05.2021
17:59
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Политика

Итоговый список участников праймериз

14 мая состоялось заседание организационного комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

По итогам заседания сформированы  списки кандидатов, участников предварительного голосования.

«Когда партия запускала открытый отбор кандидатур, главными задачами ставили открытость и эффективность. Чтобы в нем могли принимать участие не только члены «Единой России», но и беспартийные. Хочу отметить высокую заинтересованность кандидатов, подали заявления 31 человек, из них в итоговый список кандидатов вошли 13  человек по одномандатному округу и 13 по списку.

Наша партия единственная выбирает своих кандидатов вместе с жителями республики, в этом году – в электронном голосовании.  На данный момент идет регистрация выборщиков на сайте https://pg.er.ru/, электронное голосование пройдет с 24 по 30 мая», — отмечает политконсультант РИК Петр Шамаев.

СПИСОК КАНДИДАТОВ

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» 

кандидатами  в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва поРеспублике Саха (Якутия) – Якутскому одномандатному избирательному округу №24

№ п/пФИО Дата  рожденияУровень профессионального образования (при наличии)Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)Принадлежность к Партии 
 1Бурцева Ирина Сергеевна03.03.1987ВысшееМОБУ  «Средняя общеобразовательная школа 38» (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск» / Заместитель директора по воспитательной работе и социализациибп
 2Васильева Мария Максимовна24.06.1993Высшее образование — специалитет, магистратураГБУ  Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская клиническая больница» / врач-эпидемиолог сторонник
Дмитриев Айдар Аксентьевич07.01.1981Высшее образование – магистратураФГБОУВО Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена / советник при ректоратебп
Иванова Виктория Валерьевна01.12.1989Высшее образование – специалитетМОБУ СОШ 38 г. Якутска / Директорсторонник
 5Лютый Валерий Алексеевич17.07.1962Среднее профессиональное образованиеРегиональный исполком Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Республике Саха (Якутия) / Руководитель Регионального исполкома ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТАбп
6Паньков Дмитрий Александрович15.06.1988Высшее образование – специалитетОбособленное структурное подразделение Исполкома Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»-Региональном исполкоме ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА в Республике Саха (Якутия) / координатор по молодежным проектамбп
7Попов Василий Анатольевич14.04.1993Высшее образование — специалитет, магистратураПервичная профсоюзная организация студентов СВФУ / Председательчлен
Рехлясов Эдуард Иннокентьевич23.08.1991Высшее образование — специалитет, магистратураИндивидуальный предприниматель Рехлясов Эдуард Иннокентьевич сторонник
Рожина Сусанна Даниловна25.07.1984Высшее образование – специалитетИП Рожина С.Д. Агентство «SR_PRoduction» / Директорбп
10Софронов Алгыстаан Айылгыланович30.04.1997Среднее профессиональное образование Председатель объединения молодежных организаций районов республики «ZEMA»бп
11 Степанов Иван Васильевич23.01.1985Высшее образование – магистратураАвтономная некоммерческая организация по поддержке стратегический инициатив «Индустрия будущего» / Директорбп
12 Фомин Дмитрий Семенович30.06.1990Высшее образование — специалитет, магистратураМинистерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) / Ведущий специалист Департамента энергетики, оперативного контроля и жилищной политикибп
13 Чусовская Светлана Валерьевна21.03.1987Высшее образование – специалитетГУП «ЖКХ РС(Я)» филиал «Коммункомплектация» / Начальник товарного участкасторонник

СПИСОК КАНДИДАТОВ

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами  в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

 по федеральному избирательному округу на территории Республики Саха (Якутия) 

№ п/пФИО Дата   рожденияУровень профессионального образования (при наличии)Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)Принадлежность к Партии 
1Васильев Алексей Эдуардович09.04.1977Высшее образование – бакалавриатПредприниматель / Руководитель интернет-магазина «Простая-еда»член
2Голомарева Елена Христофоровна21.03.1961Высшее образование — специалитет, магистратураГосударственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) / Председатель Постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктикичлен
3Данчикова Галина Иннокентьевна13.08.1954Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификацииГосударственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва / Депутат, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогамбп
Дмитриев Айдар Аксентьевич07.01.1981Высшее образование – магистратураФГБОУВО Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена / советник при ректоратебп
 5Иванов Роберт Робертович20.12.1989Высшее образование — специалитет, магистратура Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 имени С.Г. Черных» / учитель технологиичлен
Луцкан Иван Петрович16.03.1985Высшее образование – специалитетГАУ РС(Я) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница» / главный враччлен
7Лютый Валерий Алексеевич17.07.1962Среднее профессиональное образованиеРегиональный исполком Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Республике Саха (Якутия) / Руководитель Регионального исполкома ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТАбп
Мамедов Алиш Забид оглы10.02.1958Высшее образование — специалитет, магистратураООО «Востокцемент»  / Управляющий директор АО ПО «Якутцемент»член
9Паньков Дмитрий Александрович15.06.1988Высшее образование – специалитетОбособленное структурное подразделение Исполкома Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»-Региональном исполкоме ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА в Республике Саха (Якутия) / координатор по молодежным проектамбп
10Попов Василий Анатольевич14.04.1993Высшее образование — специалитет, магистратураПервичная профсоюзная организация студентов СВФУ / Председательчлен
11 Рехлясов Эдуард Иннокентьевич23.08.1991Высшее образование — специалитет, магистратураИндивидуальный предприниматель Рехлясов Эдуард Иннокентьевич сторонник
12Софронов Алгыстаан Айылгыланович30.04.1997Среднее профессиональное образованиеВременно не работающий бп
13 Фомин Дмитрий Семенович30.06.1990Высшее образование — специалитет, магистратураМинистерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) / Ведущий специалист Департамента энергетики, оперативного контроля и жилищной политикибп
Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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