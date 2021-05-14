Итоговый список участников праймериз
14 мая состоялось заседание организационного комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
По итогам заседания сформированы списки кандидатов, участников предварительного голосования.
«Когда партия запускала открытый отбор кандидатур, главными задачами ставили открытость и эффективность. Чтобы в нем могли принимать участие не только члены «Единой России», но и беспартийные. Хочу отметить высокую заинтересованность кандидатов, подали заявления 31 человек, из них в итоговый список кандидатов вошли 13 человек по одномандатному округу и 13 по списку.
Наша партия единственная выбирает своих кандидатов вместе с жителями республики, в этом году – в электронном голосовании. На данный момент идет регистрация выборщиков на сайте https://pg.er.ru/, электронное голосование пройдет с 24 по 30 мая», — отмечает политконсультант РИК Петр Шамаев.
СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия»
кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва поРеспублике Саха (Якутия) – Якутскому одномандатному избирательному округу №24
|№ п/п
|ФИО
|Дата рождения
|Уровень профессионального образования (при наличии)
|Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
|Принадлежность к Партии
|1
|Бурцева Ирина Сергеевна
|03.03.1987
|Высшее
|МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 38» (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск» / Заместитель директора по воспитательной работе и социализации
|бп
|2
|Васильева Мария Максимовна
|24.06.1993
|Высшее образование — специалитет, магистратура
|ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская клиническая больница» / врач-эпидемиолог
|сторонник
|3
|Дмитриев Айдар Аксентьевич
|07.01.1981
|Высшее образование – магистратура
|ФГБОУВО Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена / советник при ректорате
|бп
|4
|Иванова Виктория Валерьевна
|01.12.1989
|Высшее образование – специалитет
|МОБУ СОШ 38 г. Якутска / Директор
|сторонник
|5
|Лютый Валерий Алексеевич
|17.07.1962
|Среднее профессиональное образование
|Региональный исполком Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Республике Саха (Якутия) / Руководитель Регионального исполкома ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА
|бп
|6
|Паньков Дмитрий Александрович
|15.06.1988
|Высшее образование – специалитет
|Обособленное структурное подразделение Исполкома Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»-Региональном исполкоме ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА в Республике Саха (Якутия) / координатор по молодежным проектам
|бп
|7
|Попов Василий Анатольевич
|14.04.1993
|Высшее образование — специалитет, магистратура
|Первичная профсоюзная организация студентов СВФУ / Председатель
|член
|8
|Рехлясов Эдуард Иннокентьевич
|23.08.1991
|Высшее образование — специалитет, магистратура
|Индивидуальный предприниматель Рехлясов Эдуард Иннокентьевич
|сторонник
|9
|Рожина Сусанна Даниловна
|25.07.1984
|Высшее образование – специалитет
|ИП Рожина С.Д. Агентство «SR_PRoduction» / Директор
|бп
|10
|Софронов Алгыстаан Айылгыланович
|30.04.1997
|Среднее профессиональное образование
|Председатель объединения молодежных организаций районов республики «ZEMA»
|бп
|11
|Степанов Иван Васильевич
|23.01.1985
|Высшее образование – магистратура
|Автономная некоммерческая организация по поддержке стратегический инициатив «Индустрия будущего» / Директор
|бп
|12
|Фомин Дмитрий Семенович
|30.06.1990
|Высшее образование — специалитет, магистратура
|Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) / Ведущий специалист Департамента энергетики, оперативного контроля и жилищной политики
|бп
|13
|Чусовская Светлана Валерьевна
|21.03.1987
|Высшее образование – специалитет
|ГУП «ЖКХ РС(Я)» филиал «Коммункомплектация» / Начальник товарного участка
|сторонник
СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
по федеральному избирательному округу на территории Республики Саха (Якутия)
|№ п/п
|ФИО
|Дата рождения
|Уровень профессионального образования (при наличии)
|Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
|Принадлежность к Партии
|1
|Васильев Алексей Эдуардович
|09.04.1977
|Высшее образование – бакалавриат
|Предприниматель / Руководитель интернет-магазина «Простая-еда»
|член
|2
|Голомарева Елена Христофоровна
|21.03.1961
|Высшее образование — специалитет, магистратура
|Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) / Председатель Постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики
|член
|3
|Данчикова Галина Иннокентьевна
|13.08.1954
|Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации
|Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва / Депутат, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам
|бп
|4
|Дмитриев Айдар Аксентьевич
|07.01.1981
|Высшее образование – магистратура
|ФГБОУВО Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена / советник при ректорате
|бп
|5
|Иванов Роберт Робертович
|20.12.1989
|Высшее образование — специалитет, магистратура
|Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 имени С.Г. Черных» / учитель технологии
|член
|6
|Луцкан Иван Петрович
|16.03.1985
|Высшее образование – специалитет
|ГАУ РС(Я) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница» / главный врач
|член
|7
|Лютый Валерий Алексеевич
|17.07.1962
|Среднее профессиональное образование
|Региональный исполком Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Республике Саха (Якутия) / Руководитель Регионального исполкома ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА
|бп
|8
|Мамедов Алиш Забид оглы
|10.02.1958
|Высшее образование — специалитет, магистратура
|ООО «Востокцемент» / Управляющий директор АО ПО «Якутцемент»
|член
|9
|Паньков Дмитрий Александрович
|15.06.1988
|Высшее образование – специалитет
|Обособленное структурное подразделение Исполкома Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»-Региональном исполкоме ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА в Республике Саха (Якутия) / координатор по молодежным проектам
|бп
|10
|Попов Василий Анатольевич
|14.04.1993
|Высшее образование — специалитет, магистратура
|Первичная профсоюзная организация студентов СВФУ / Председатель
|член
|11
|Рехлясов Эдуард Иннокентьевич
|23.08.1991
|Высшее образование — специалитет, магистратура
|Индивидуальный предприниматель Рехлясов Эдуард Иннокентьевич
|сторонник
|12
|Софронов Алгыстаан Айылгыланович
|30.04.1997
|Среднее профессиональное образование
|Временно не работающий
|бп
|13
|Фомин Дмитрий Семенович
|30.06.1990
|Высшее образование — специалитет, магистратура
|Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) / Ведущий специалист Департамента энергетики, оперативного контроля и жилищной политики
|бп
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