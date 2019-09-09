Итоги выборов 8 сентября

Якутское отделение «Единой России» на высоком уровне организовало избирательную кампанию «Осень-2019» и добилось более чем убедительной победы.

В Единый день голосования выборы прошли в 18 муниципальных образованиях.

На глав поселений кандидаты от «Единой России» выиграли в 16, что составило 89%. В двух – поселке Пеледуй Ленского района и селе Белькачи Усть-Майского – выиграли представители КПРФ (11%).

Жесткая борьба велась среди претендентов на глав четырех муниципальных районов и городского округа «Жатай».

С результатом 75% победу одержали кандидаты от «Единой России». Члены Партии уверенно победили на выборах глав Аллаиховского, Нижнеколымского районов и Жатая.

Кандидат от «Единой России» Эдуард Кондратьев, к сожалению, проиграл в борьбе за должность главы Олекминского района. После обработки протоколов выяснилось, что от лидера предвыборной гонки – самовыдвиженца, научного сотрудника Института физтехпроблем Севера Николая Харбина – Эдуарда Владимировича отделяют всего 141 голос, что составляет 2%.

Тем не менее Эдуард Кондратьев от всего сердца поблагодарил олекминчан, веривших в него, в Партию, всех, кто отдал за него свои голоса на избирательных участках и тех, кто работал в предвыборном штабе.

За проведение выборов на отличном организационном уровне, за хорошие результаты Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев поблагодарил Секретаря Якутского регионального отделения «Единой России» Сахамина Афанасьева, Региональный исполнительный комитет Партии, кандидатов и тех, кто трудился для получения столь ударных результатов.