Итоги второго дня на выборах главы Алданского района

16 апреля продолжилось голосование на выборах главы Алданского района. Данные о ходе голосования на 20.00 часов 16 апреля 2022 года Общее число избирателей, получивших избирательные бюллетени на досрочных выборах главы МР «Алданский район» на 20.00 часов 16 апреля 2022 г.: 4167 или 14,54% от общего числа избирателей, в т.ч. вне помещения — 451 избиратель (1,57%). Итоги первого дня голосования в Алдане

Источник: Телеграм-канал ЦИК РС (Я)

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