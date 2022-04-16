16.04.2022
21:07
177
Политика
Итоги второго дня на выборах главы Алданского района
16 апреля продолжилось голосование на выборах главы Алданского района.
Данные о ходе голосования на 20.00 часов 16 апреля 2022 года
Общее число избирателей, получивших избирательные бюллетени на досрочных выборах главы МР «Алданский район» на 20.00 часов 16 апреля 2022 г.:
4167 или 14,54% от общего числа избирателей, в т.ч. вне помещения — 451 избиратель (1,57%).
Источник: Телеграм-канал ЦИК РС (Я)
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