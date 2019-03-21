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Итоги VI этапа Кубка Якутии по лыжным гонкам

По итогам соревнований 96 победителей получили не только медали и ценные призы

16-17 марта на заснеженных полях Вилюйска состоялись лыжные соревнования VI этапа кубка РС(Я) по лыжным гонкам на призы первого мастера спорта СССР из народа саха по лыжным гонкам  Ивана Захаровича Федорова.

Соревнования получились очень представительными: в них приняло участие более 100 спортсменов из 11 улусов и городов республики. Был даже один представитель из далекого Среднеколымска. Несмотря на холодную ветреную погоду, у участников было приподнятое настроение и настрой на победу. Хватало и драматизма: падали на спусках, ломали лыжные палки, были радость победы и слезы поражений. Тем не менее, всех объединяло чувство спортивного азарта, радости преодоления, счастья.

Первыми стартовали в классической гонке юные лыжники 2008 г.р. и младше на дистанцию 2 км.  Среди мальчиков более чем уверенную победу, одержал Нестеров Коля (РСДЮСШОР), 2 место у Алексеева Арылхана (Якутск), 3 стал Денисов Павлик (Мегино-Кангаласский улус). Среди девочек победила Гуляева Маша (РСДЮСШОР), 2 место заняла Романова Таня (Горный), 3 место Сергина Анабель(Вилюйск).

Среди детей 2006-2007 г.р. у юношей победу одержал Терешкин Айтал (Усть-Алдан), на втором месте Заровняев Сергей (РСДЮСШОР), третье место у Капырина Николая (Усть-Алдан). Среди девушек этого возраста одержала победу Винокурова Сахая (Мегино-Кангаласский), второй финишировала Михайлова Айыы-Куо (с.Хатассы) и третьей Филиппова Анастасия (Якутск).

 

Среди девочек 2001-2002 г.р. первенствовала Павлова Мира (Мегино-Кангаласский), серебряная медаль у Максимовой Жанны (г.Ленск), хозяйкой бронзы стала Попова Зоя (Вилюйск ДЮСШ №3). Среди юношей этого же возраста с отрывом в минуту лидировал Попов Ярослав (Ленский район), серебро выиграл Новгородов Кеша (Ленский район),  бронза у  Арбатского Александра (Ленский район).

Самыми ожидаемыми забегами стали старты у мужчин и женщин. Среди мужчин первое место занял Сивцев Павел (Якутск), два лыжника боролись между собой за серебро – Попов Семен (СВФУ)  и Тайшин Петр. Первым был Семен, через несколько секунд его соперник Петр Тайшин, тренер-преподаватель РСДЮСШОР пришел к финишу третьим. Среди женщин на дистанции 3 км, первое место заняла Максимова Алина (УОР Якутск), второе место у Егоровой Ирины (Мегино-Кангаласский улус), третьей к финишу пришла Олейникова Анастасия (Якутск). Также в соревнованиях приняли участие мужчины ветераны 1958-1967 г.р. Здесь победу одержал Сивцев Алексей Иванович (Мирный), с небольшим отрывом финишировал под вторым местом Матананов Константин (Хатассы), третьим стал Данилов Владимир Васильевич (Среднеколымск). Женщины ветераны из Мирного забрали себе все три медали: золото — Пухова Марина Семеновна, серебро — Мазитова Нафиса, бронза — Коровина Светлана Григорьевна.

Мужчины ветераны 1957г.р. и старше показали молодому поколению стремление к здоровому образу жизни, приняв участие в забеге. Лидером среди них оказался Суфиянов Геннадий Темирбаевич, уроженец Мирного, серебро завоевал Корякин Александр Васильевич (Вилюйск) и бронза у Саввинова Ивана (Мирный). У женщин ветеранов этого же возраста приняли участие два участника – первой стала Артамонова Валентина (Мирный),  серебро у Саввиновой Валентины (Якутск).

По итогам соревнований 96 победителей получили не только медали и ценные призы, но и необыкновенные букеты, сделанные руками внучатой племянницы И.З. Федорова, Александрой. Кроме этого, были вручены специальные призы и спортсменам, не занявшим призовых мест, но представленных в номинациях. А главный судья соревнований, судья российской категории, 10-кратный чемпион РС(Я) по лыжным гонкам А.И. Трофимов вручил свой именной кубок Ярославу Попову из команды Ленского улуса. Особую благодарность хочется выразить ветеранам лыжного спорта, которые также приняли участие в соревнованиях, пропагандируя красоту лыжного спорта и здорового образа жизни.

Петр Чугунов

Фото СпортЯкутия

Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/59-lyzhnye-gonki/9622-vilyujsk-gorditsya-lyzhnymi-traditsiyami-itogi-vi-etapa-kubka-yakutii
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