Итоги субботы для людей Сарданы Авксентьевой: СИЗО и домашний арест

8 июня судья городского суда Дмитрий Петраков отправил руководителя строительной фирмы «Утум+» Георгия Карамзина и заместителя мэра Якутска по развитию территорий Василия Гоголева в следственный изолятор на два месяца.

Директор компании «УТУМ-ДИЗАЙН» Татьяна Самсонова отправлена под домашний арест.

Из официального пресс-релиза следственного комитета:

«По данным следствия, заместитель главы по развитию территории ГО «Город Якутск» получил от коммерческого предприятия, осуществляющего строительство многоквартирного жилого дома в городе Якутске, взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 кв.м на сумму 114 миллионов рублей. Взятка была получена за выдачу разрешения на увеличение этажности при строительстве данного дома с 13 до 16 этажей.

Взятка получена заместителем главы через двух посредников в пользу коммерческого предприятия, занимающегося строительством в городе Якутске, владельцем и учредителем которого являлся сам подозреваемый до 2018 года – до назначения на данную муниципальную должность.

07 июня 2019 года заместитель главы и его посредники задержаны.»

Обвинение основывается на заявлении директора ООО «Строй-Академия» Айны Неустроевой-Алибековой. Она заявляет, что Гоголев сговорился с бывшими коллегами по бизнесу (до прихода в мэрию Василий Гоголев выступал соучредителем в компании «Утум-инвест» — от ред.) и препятствовал повышению этажности объекта с 13 до 16 этажей. Неустроева-Алибекова даже обращалась в прокуратуру, после чего Гоголева вызвали в ведомство и потребовали согласовать повышение этажности. 31 мая заместитель главы Якутска все-таки выдал разрешение. Айна Ивановна утверждает, что в обмен на это «Строй-Академия» передала в «Утум+» имущество в строящемся доме на 114 миллионов рублей.

Справка:

Что связывает этих троих людей?

Они все были в избирательном штабе Сарданы Авксентьевой, когда она избиралась в мэры Якутска в 2018 году.

Маркетолог Татьяна Самсонова тогда писала в соцсетях:

Карамзин Георгий Олегович — архитектор, сын почетного архитектора Якутии, ветерана труда и тыла Олега Георгиевича Карамзина. Георгий Олегович является генеральным директором и учредителем группы строительных и домоуправляющих компаний «Утум+», построивших и обслуживающих ТЦ «Проспект», КДЦ «Европа клуб», и множество других домов.

Спонсировал, по сообщениям в СМИ, предвыборную кампанию Сарданы Авксентьевой.

По словам друзей семьи — с недавнего времени развелся с женой.

Василий Васильевич Гоголев до своего назначения в мэрию был деловым партнером Георгия Карамзина и крупным бизнесменом.

Спонсировал, согласно сообщениям в СМИ, избирательную кампанию Сарданы Авксентьевой.

По словам друзей семьи — с недавнего времени развелся с женой.

Татьяна Алексеевна Самсонова — деловой партнер семьи Карамзиных и застройщик. С недавнего времени директор и соучредитель компании «УТУМ-ДИЗАЙН» (второй совладелец Карамзин Олег Георгиевич).

Работала в избирательном штабе Сарданы Авксентьевой.

Незадолго до ареста, она вместе с мэром Якутска проводила встречу с финалистами конкурса «Старый город-2» в большом зале окружной администрации Якутска.