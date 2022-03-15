Итоги совещания по мерам поддержки доходов населения и лекарственного обеспечения

Глава Якутии Айсен Николаев провел совещание по мерам поддержки доходов населения и лекарственного обеспечения, итоги он опубликовал с своем телеграм-канале.

Правительством страны в последние годы принимаются беспрецедентные меры поддержки населения — это поддержка семей и детства, развитие системы здравоохранения и образования. Вместе с тем, есть вопросы, которые требуют решения на региональном уровне.

По итогам сегодняшнего совещания поручил перенести на апрель индексацию заработной платы прочих категорий работников бюджетной сферы, не отнесенных к «указным» на 6,4 %. Ранее индексацию планировалось провести с октября этого года.

Еще одним важнейшим фактором благополучия населения является организация системы медицинской помощи в условиях санкций. Дал поручение министерству здравоохранения доработать новую схему медпомощи, в том числе и обеспечить опережающий завоз лекарственных средств и оборудования. Как показывает мониторинг за состоянием фармацевтического рынка, лекарств на территории республики достаточно. Несмотря на рост цен, этот уровень необходимо поддерживать и дальше.

В целом, социальная сфера республики готова к новым вызовам сегодняшних реалий. Но в любом случае, все поручения должны быть исполнены качественно и в срок.