Итоги снежных выходных — десятки спасенных якутян

В эти выходные погода преподнесла сюрпризы в виде метели и огромного количества снега. С вечера в Службу спасения Якутии начали поступать звонки об оказании помощи и особенно с переправы Кангалассы — Соттинцы. Сильные заносы создали коллапс на ледовой трассе. Оперативная группа спасателей на КамАЗе НЕФАЗ до утра проводила эвакуацию машин и людей. На переправе безостановочно работала дорожная техника. Благодаря взаимодействию всех структур, отвечающих за безопасность населения, к утру воскресенья удалось ликвидировать опасность.

Спасатели рекомендуют, перед дальней поездкой смотрите метеосводку, заправьте полный бак бензина и не забывайте о теплой одежде и запасе продуктов. Не подвергайте себя и своих пассажиров опасности.

Тел дежурного Службы спасения (4112) 45-90-19, 40-56-22 или 112.