Итоги розыгрыша сертификата от СК «Стерх»

Итак, сегодня, 4 марта 2019 года, состоялся второй по счету розыгрыш сертификата на приобретение смартфона стоимостью 80 тыс. руб. в магазине «Мобишоп» среди клиентов, оформивших онлайн-полис страхования от несчастных случаев, страхования имущества с 14 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г.

Победитель розыгрыша был определен с помощью ресурса «Random.org» — выбором номера в случайном порядке. Всего в розыгрыше участвовало 247 обладателей электронных полисов. По итогам розыгрыша победителем стал страхователь, оформивший полис по программе страхования от несчастных случаев и болезней № СНС-O918-2019.

Подробные условия акции размещены здесь https://rsk-sterh.ru/files/Usloviya_roz_priz_sredi_klientov_dvs_online.pdf

Мы благодарим всех участников розыгрыша за проявленный интерес к акции и за доверие Страховой компании «Стерх».

Лиц. ОС, СИ, СЛ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ.