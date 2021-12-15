Итоги розыгрыша призов акции «Путешествуй с нами и получай призы»

Сегодня, 15 декабря 2021 года, состоялся финальный розыгрыш призов Акции «Путешествуй с нами и получай призы», организаторами которого выступили Акционерная компания «Железные дороги Якутии» совместно с ООО «Лена-Транс».

Розыгрыш провели в прямом эфире Инстаграм аккаунта @rwyakutia 15 августа в 15.00.

Были разыграны различные призы, в том числе планшет, два наушника Airpods, iPhone 12, бензопила, телевизор, мультиварка Redmond, сертификат на бесплатный безлимитный проезд в навигацию 2022 г. на теплоходе «В.Рукавишников», два сертификата на право бесплатного проезда в поезде по маршруту «Нижний Бестях – Владивосток, Владивосток – Нижний Бестях», сертификат на проезд в поезде по маршруту Нижний Бестях – Нерюнгри – Нижний Бестях с сертификатом на отдых на базе «Нахот» и другое. Главный приз – Автомобиль УАЗ Хантер!

Поздравляем победителей финального розыгрыша!

№пп ФИО Номер купона Приз Иванова С.К. 009549 футболка Кудрявцев Д.В. 006751 Набор для пассажира Баишева Н.М. 002415 Кружка с логотипом ЖДЯ Калинова П.А. 014234 Кружка с логотипом ЖДЯ Макарова Н.Я. 007068 Полотенце Слепцов В.С. 004460 Полотенце Шарина Е. 002826 Фирменный платок ЖДЯ Неустроева С. А. 002833 Фирменный платок ЖДЯ Ураимова Л.И. 003415 Набор с подстаканником со стаканом и ложкой Варламова В.Е. 008705 Набор подстаканник со стаканом и ложкой Захарова А.С. 008001 Толстовка Дышакова С.М. 004226 Елочная игрушка 2 шт. Жиркова Ю.Е. 000610 Елочная игрушка 2 шт. Холмогоров С. 004830 Бутылка для воды Вайман А. 013357 Термостакан Захарова А.А. 008964 Футболка Кушнарёв А.И. 002096 Футболка Варламова И.Я. 008125 Подстаканник Николаева В.П. 000529 Подстаканник Петрова Т.Ф. 002676 Ветровка Прокопьева А.Д. 002865 Серебряная монета Петров В.Г. 002789 Сертификат Н.Бестях – Владивосток – Н.Бестях Степанова Л.И. 002151 Сертификат Н.Бестях – Владивосток – Н.Бестях Борисов К.М. 004809 Сертификат на теплоход В.Рукавишников Череватый С. 003932 База Нахот и ж.д. проезд Осипова А.А. 007730 Телевизор Вайман А. 013356 Бензопила Захаров И.И. 010790 Мультиварка Наумова И. 002247 AirPods Сопов Д.С. 009010 AirPods Артемьев В. 004018 iPhone 12 Таймолатова К. 001116 Планшет Тарабукина Е.К. 008249 УАЗ Хантер

Уважаемые победители! В ближайшее время с Вами свяжется специалист компании «Железные дороги Якутии» и расскажет, в какие сроки и где Вы сможете забрать свой выигрыш.

Для получения выигрыша Вам необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС, ИНН и купон, а также иметь подписку на аккаунт Инстаграм @ooo_lena_trans и @rwyakutia