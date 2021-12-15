15.12.2021
22:33
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Общество

Итоги розыгрыша призов акции «Путешествуй с нами и получай призы»

Сегодня, 15 декабря 2021 года, состоялся финальный розыгрыш призов Акции «Путешествуй с нами и получай призы», организаторами которого выступили Акционерная компания «Железные дороги Якутии» совместно с ООО «Лена-Транс».

Розыгрыш провели в прямом эфире Инстаграм аккаунта @rwyakutia 15 августа в 15.00. 

Были разыграны различные призы, в том числе планшет, два наушника  Airpods,  iPhone 12, бензопила, телевизор, мультиварка Redmond, сертификат на бесплатный безлимитный проезд в навигацию 2022 г. на теплоходе «В.Рукавишников», два сертификата на право бесплатного проезда в поезде по маршруту «Нижний Бестях – Владивосток, Владивосток – Нижний Бестях», сертификат  на проезд в поезде по маршруту Нижний Бестях – Нерюнгри – Нижний Бестях с сертификатом на отдых на базе «Нахот» и другое.  Главный приз – Автомобиль УАЗ Хантер!

Поздравляем победителей финального розыгрыша!

№ппФИОНомер купонаПриз
Иванова С.К.009549футболка
Кудрявцев Д.В.006751Набор для пассажира
Баишева Н.М.002415Кружка с логотипом ЖДЯ
Калинова П.А.014234Кружка с логотипом ЖДЯ
Макарова Н.Я.007068Полотенце
Слепцов В.С.004460Полотенце
Шарина Е.002826Фирменный платок ЖДЯ
Неустроева С. А.002833Фирменный платок ЖДЯ
Ураимова Л.И.003415Набор с подстаканником со стаканом и ложкой 
Варламова В.Е.008705Набор подстаканник со стаканом и ложкой
Захарова А.С.008001Толстовка
Дышакова С.М.004226Елочная игрушка 2 шт.
Жиркова Ю.Е.000610Елочная игрушка 2 шт.
Холмогоров С.004830Бутылка для воды
Вайман А.013357Термостакан
Захарова А.А.008964Футболка
Кушнарёв А.И.002096Футболка
Варламова И.Я.008125Подстаканник
Николаева В.П.000529Подстаканник
Петрова Т.Ф.002676Ветровка
Прокопьева А.Д.002865Серебряная монета
Петров В.Г.002789Сертификат Н.Бестях – Владивосток – Н.Бестях
Степанова Л.И.002151Сертификат Н.Бестях – Владивосток – Н.Бестях
Борисов К.М.004809Сертификат на теплоход В.Рукавишников
Череватый С.003932База Нахот и ж.д. проезд
Осипова А.А.007730Телевизор
Вайман А.013356Бензопила
Захаров И.И.010790Мультиварка
Наумова И.002247AirPods
Сопов Д.С.009010AirPods
Артемьев В.004018iPhone 12
Таймолатова К.001116Планшет
Тарабукина Е.К.008249УАЗ Хантер

Уважаемые победители! В ближайшее время с Вами свяжется специалист компании «Железные дороги Якутии» и расскажет, в какие сроки и где  Вы сможете забрать свой выигрыш.

Для получения выигрыша Вам необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС, ИНН  и  купон, а также  иметь подписку на аккаунт Инстаграм @ooo_lena_trans и  @rwyakutia 

Фото: АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»
Источник: АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»
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