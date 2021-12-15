Итоги розыгрыша призов акции «Путешествуй с нами и получай призы»
Сегодня, 15 декабря 2021 года, состоялся финальный розыгрыш призов Акции «Путешествуй с нами и получай призы», организаторами которого выступили Акционерная компания «Железные дороги Якутии» совместно с ООО «Лена-Транс».
Розыгрыш провели в прямом эфире Инстаграм аккаунта @rwyakutia 15 августа в 15.00.
Были разыграны различные призы, в том числе планшет, два наушника Airpods, iPhone 12, бензопила, телевизор, мультиварка Redmond, сертификат на бесплатный безлимитный проезд в навигацию 2022 г. на теплоходе «В.Рукавишников», два сертификата на право бесплатного проезда в поезде по маршруту «Нижний Бестях – Владивосток, Владивосток – Нижний Бестях», сертификат на проезд в поезде по маршруту Нижний Бестях – Нерюнгри – Нижний Бестях с сертификатом на отдых на базе «Нахот» и другое. Главный приз – Автомобиль УАЗ Хантер!
Поздравляем победителей финального розыгрыша!
|№пп
|ФИО
|Номер купона
|Приз
|Иванова С.К.
|009549
|футболка
|Кудрявцев Д.В.
|006751
|Набор для пассажира
|Баишева Н.М.
|002415
|Кружка с логотипом ЖДЯ
|Калинова П.А.
|014234
|Кружка с логотипом ЖДЯ
|Макарова Н.Я.
|007068
|Полотенце
|Слепцов В.С.
|004460
|Полотенце
|Шарина Е.
|002826
|Фирменный платок ЖДЯ
|Неустроева С. А.
|002833
|Фирменный платок ЖДЯ
|Ураимова Л.И.
|003415
|Набор с подстаканником со стаканом и ложкой
|Варламова В.Е.
|008705
|Набор подстаканник со стаканом и ложкой
|Захарова А.С.
|008001
|Толстовка
|Дышакова С.М.
|004226
|Елочная игрушка 2 шт.
|Жиркова Ю.Е.
|000610
|Елочная игрушка 2 шт.
|Холмогоров С.
|004830
|Бутылка для воды
|Вайман А.
|013357
|Термостакан
|Захарова А.А.
|008964
|Футболка
|Кушнарёв А.И.
|002096
|Футболка
|Варламова И.Я.
|008125
|Подстаканник
|Николаева В.П.
|000529
|Подстаканник
|Петрова Т.Ф.
|002676
|Ветровка
|Прокопьева А.Д.
|002865
|Серебряная монета
|Петров В.Г.
|002789
|Сертификат Н.Бестях – Владивосток – Н.Бестях
|Степанова Л.И.
|002151
|Сертификат Н.Бестях – Владивосток – Н.Бестях
|Борисов К.М.
|004809
|Сертификат на теплоход В.Рукавишников
|Череватый С.
|003932
|База Нахот и ж.д. проезд
|Осипова А.А.
|007730
|Телевизор
|Вайман А.
|013356
|Бензопила
|Захаров И.И.
|010790
|Мультиварка
|Наумова И.
|002247
|AirPods
|Сопов Д.С.
|009010
|AirPods
|Артемьев В.
|004018
|iPhone 12
|Таймолатова К.
|001116
|Планшет
|Тарабукина Е.К.
|008249
|УАЗ Хантер
Уважаемые победители! В ближайшее время с Вами свяжется специалист компании «Железные дороги Якутии» и расскажет, в какие сроки и где Вы сможете забрать свой выигрыш.
Для получения выигрыша Вам необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС, ИНН и купон, а также иметь подписку на аккаунт Инстаграм @ooo_lena_trans и @rwyakutia
+7 (999) 174-67-82