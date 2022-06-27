Итоги республиканской выставки Sakha Innovation 2022

25 июня в местности Ус Хатын, во время празднования национального праздника Ысыах, состоялась Х юбилейная республиканская выставка Sakha Innovation 2022, на которой были представлены новейшие разработки и достижения в области технологий и науки Якутии.

Sakha Innovation традиционно проводится в последнюю субботу июня – в этот день в России отмечается День изобретателя и рационализатора.

Богатая экспозиция выставки состояла из 37 проектов в области IT, биотехнологий, а также передовых разработок производственных компаний. Среди проектов участников: разработки компании «Ксенос» по переработке пластика и получению БАДа «Свемол», прототип протеза кисти рук «AUGMETIC», экстракорпоральная система гемоперфузии с биологическим контуром для лечения печеночной недостаточности «ECLiS», проект матриксов на основе PLA с прикрепленными фибробластами пациента для заживления ран (искусственная кожа). Также были представлены котлы «Саха Липснеле», мини-погрузчик «Batrack BGM», автономный дом на колесах «Sakhacamper», модель марсохода «Perseverance», «умная» одежда и многое другое.

В рамках выставки резиденты технопарка «Якутия», ИТ Парка провели мастер-классы. Для детей и подростков детский технопарк «Кванториум» провели конкурс «Lego мастера», соревнование «Битва Роботов», гонки на дронах «DroneRacing» и демонстрацию виртуальной реальности «Beat Saber».

Торжественное открытие выставки Sakha Innovation 2022 началось с национального обряда благословения — алгыс и приветствия официальных лиц. Так, гостей и участников приветствовали заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, заместитель председателя правительства РС(Я) Сергей Местников, мэр Якутска Евгений Григорьев и директор технопарка «Якутия» Пётр Габышев.

«Сегодня Якутия на Дальнем Востоке является передовым регионом по инновационному развитию. Я желаю, чтобы и в остальных отраслях вы лидировали и продолжали делать всё, что не могут другие. Поздравляю с праздником и пусть все желания исполняются», — сказал в своём выступлении Анатолий Бобраков.

Мэр Якутска Евгений Григорьев во время приветственной речи подчеркнул, что пять лет назад присутствовал здесь в качестве участника: «С удовольствием нахожусь здесь, ведь сам принимал участие на выставке. В нашем регионе, где перед людьми каждый год стоят новые вызовы и сверхзадачи, инновации – это наш путь к успеху. Это то, что двигает человечество вперед. Желаю плодотворной работы выставки».

Также выставку посетили глава Якутии Айсен Николаев и президент Татарстана Рустам Минниханов. Директор технопарка «Якутия» Петр Габышев отметил, что учреждение давно сотрудничает с предприятиями Татарстана, среди партнёров технопарка татарский технопарк «Идея», ИТ-Парк в Казани и город высоких технологий Иннополис.

«Сегодня у нас проходит юбилейная десятая выставка, на которой представлены более 30 проектов. До этого два года выставка проходила онлайн из-за пандемии, поэтому сегодня ажиотаж, много людей пришли. Sakha Innovation пользуется большой популярностью и будет только развиваться. Отмечу, что в этом году у нас очень хороший призовой фонд, как никогда много спонсоров и партнёров, которым мы очень благодарны», — рассказал о выставке Петр Габышев.

Главным событием Sakha Innovation, несомненно, является конкурс инновационных проектов. Экспертная комиссия ознакомилась с представленными проектами, каждый участник презентовал изобретение и отвечал на вопросы экспертов. Итоги конкурса были объявлены на церемонии закрытия выставки.

Так, победителями Х юбилейной республиканской выставки Sakha Innovation 2022 стали:

1 место – ООО «Сайберия» с проектом анализа медицинских изображений на основе искусственного интеллекта «Sciberia»;

2 место – ИП Бубенчиков Г.С. с проектом «Batrak BGM»;

3 место – ИП Очогонов М.М. с проектом «Sakhacamper».

Победители в номинациях:

«Лучшее изобретение» — проект ЯНИИСХ «Северная земляника» (селекция и разведение уникальных сортов земляники, выведены пять сортов);

«Лучшее оформление» — мобильное приложение для изучения якутского языка «Сахалыы»;

«Юный изобретатель» — Научно-лабораторный центр «Механик» с проектом «Удачный клёв» (приспособление для рыбалки с ПО).

Проект-победитель выставки «Sciberia» является одним из самых перспективных и быстрорастущих стартапов Якутии. Сервисы «Sciberia», разработанные с использованием технологий машинного обучения и компьютерного зрения позволяют автоматизировать процессы распознавания различных патологий, что, в свою очередь, дает возможность для более быстрой постановки диагноза. Диагностические комплексы оперативно выявляют признаки вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, признаки рака легких, а также ишемии головного мозга.

«Выставка «Sakha Innovation 2022» вызвала незабываемые впечатления: столько интересных проектов и команд, новые знакомства и общение с гостями выставки и, самое главное, это атмосфера дружбы и праздника. К нашему стенду «Sciberia» подходили много гостей из всех краев нашей необъятной родины, кто-то слышал о нас впервые, и мы подробно рассказывали о нашей компании и наших разработках, а были и те, кто о нас уже много слышал и знал — им были интересны уже узкоспециализированные вопросы. Большое спасибо организатором!», — поделился впечатлениями менеджер компании Илья Чибыев.

Геннадий Бубенчиков, проект которого занял второе место отметил, что заказами предприятие обеспечено на несколько месяцев вперед и они идут со всей России: «Это мультифункциональный погрузчик, к которому уже сейчас подключаются ковш и вилы, а в дальнейшем будут подключаться косилка и другое навесное оборудование. Основные комплектующие практически все от «Жигулей», 90% деталей российские. Все узлы модульные и потому взаимозаменяемые. Можно даже двигатель помощнее поставить, крепление позволяет. И это не гаражная сборка — мы проделали огромную работу: сделали всю необходимую конструкторскую документацию и прошли сертификацию на серийное производство», — отметил он.

Одним из главный открытий выставки стал проект нового резидента технопарка. «Sakhacamper» — это дом на колесах (прицеп с жилым модулем для автономного проживания). Кемпер выполнен из алюминиевого композита с утеплителем из экстрадированного полистирола, а внутренняя оболочка изготовлена из влагостойкой фанеры.

«Кемпер готов к эксплуатации полностью на солнечной энергии, включая кухню, встроенное светодиодное освещение, водоснабжение, холодильник и телевизор. Благодаря тщательно продуманной системе минимизирована потребность в электроэнергии. При производстве кемпера мы планируем внедрить инновационный вид производства – робототехнику. Промышленный робот KUKA будет использован для сварки металла, фрезеровки дерева, сборке кузова и при покраске», — рассказал руководитель проекта.

Х юбилейную выставку Sakha Innovation 2022 посетили около 17 тысяч человек.

Организаторы Sakha Innovation 2022: Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я), ГАУ «Технопарк «Якутия», АО «Венчурная компания «Якутия», Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) и Детский технопарк «Кванториум».

Официальные спонсоры: ПАО «Якутскэнерго», ООО «Логика».

Партнеры: ООО «Фнтастик», ООО «Стандарт 14», АО ФАПК «Якутия», Республиканский центр инфокоммуникационных технологий (РЦИТ), ВИ ИНТЕГРАЦИЯ, ГК «Бигэ», ООО «Эгопласт», компания «САХАЧАЙ», ООО «Логика», ООО «Квантум», ООО «ЯКИТ», ООО «Го Го Технолоджис», ИП Уран Иннокентий, ООО «Якутский котловой завод», СПОК «Тирэх», ИП Местников В.В. (Кынат), ИТ-школа «Алтан», ООО «Бунтар», Rum Studio, ООО «Норд Вуд».